ELVENKING präsentieren stolz ihr neues Musikvideo, das zum Song “Invoking The Woodland Spirit” gedreht wurde. Der Song stammt vom neuen Album „Secrets Of The Magic Grimoire“, das ab sofort erhältlich ist.

Zählt man ihr neues Studioalbum „Secrets Of The Magic Grimoire“ mit, so blicken ELVENKING bereits auf neun abendfüllende Longplayer sowie eine DVD/Live CD zurück. Seit 1997 ist Band um Frontmann Damna ein wichtiger Teil der Szene, im Jahr 2000 unterschrieb die junge Band dann ihren ersten Plattenvertrag bei AFM. Konstant starke Veröffentlichungen und Konzerte in der ganzen Welt haben ELVENKING zu einer der wichtigsten Bands ihres Genres werden lassen und ihr einzigartiger Sound begeistert Fans weltweit. Für „Secrets Of The Magic Grimoire“ darf man der Band attestieren, den eigenen hohen Anspruch erneut übertroffen zu haben. Das Werk ist zweifellos das bisher epischste und aufwendigste in der Bandgeschichte, bringt dabei aber alle Trademarks mit, für die ELVENKING stehen. Die Digipak- und Vinyl-Editionen dürften für Fans der Italiener von besonderem Interesse sein, sind hier doch 4 Bonustracks vertreten, von denen drei bisher nur auf japanischen Versionen vorheriger ELVENKING-Veröffentlichungen erhältlich waren. Mit „Skywards 2008) ist zudem eine bisher gänzlich unveröffentlichte Nummer am Start.

