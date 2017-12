“Die toppen tatsächlich das Vorgängeralbum!“

Artist: Elvenking

Herkunft: Italien

Album: Secrets Of The Magick Grimoire

Spiellänge: 61:15 Minuten

Genre: Folk Metal, Power Metal

Release: 10.11.2017

Label: AFM Records

Link: http://www.elvenking.net

Produktion: Domination Studios und Artesonika Studio, Italien von Aydan und Damna mit Simone Mularoni

Bandmitglieder:

Gesang – Damna

Gitarre – Aydan

Gitarre – Rafahel

Bassgitarre – Jakob

Violine – Lethien

Schlagzeug – Lancs

Tracklist:

Invoking The Woodland Spirit Draugen’s Maelstrom The One We Shall Follow The Horned Ghost And The Sorcerer A Grain Of Truth The Wolves Will Be Howling Your Name 3 Ways To Magick Straight Inside Your Winter The Voynich Manuscript Summon The Dawn Light At The Court Of The Wild Hunt A Cloak Of Dusk

Als ich las, dass Elvenking im November ein neues Album veröffentlichen werden, war mein erster Gedanke tatsächlich „hatten die nicht erst letztes Jahr was Neues am Start?“. Nein, und daran merkt man mal wieder, wie die Zeit fliegt. Das letzte Album The Night Of Nights erschien im Jahr 2015, und das enthielt keine neuen Songs, sondern war ein Live-Album. Tatsächlich war es im Mai 2014, als das Album The Pagan Manifesto erschien und von mir gleich mal mit 9,5/10 Punkten bedacht werden musste, weil sich Elvenking damit endlich wieder auf ihre Wurzeln besonnen und über eine Stunde lang bestens unterhalten haben. Wenn man nun The Night Of Nights dazuzählt, ist das bereits am 10.11. über AFM Records veröffentlichte neue Album Secrets Of The Magick Grimoire das zehnte der Band. Können sie damit das Level von The Pagan Manifesto zumindest erreichen oder vielleicht sogar toppen?

Um die Spannung gleich mal aufzulösen: Ja, sie können, und sie erschaffen mit Secrets Of The Magick Grimoire tatsächlich das beste und auch anspruchsvollste Album ihrer Bandgeschichte. Meine Playliste füllt sich Song für Song, denn wie schon auf The Pagan Manifesto schaffen es Elvenking wieder, die besten Elemente von Folk Metal, Power Metal, Symphonic Metal und ein ganz klein wenig Heavy Metal im großen Kessel zu einem wunderbaren Gebräu zusammenzumischen und wieder bestens zu unterhalten. Und wie nur ein richtig guter Weinsommelier bei jedem Schluck sagen kann, welche Zutaten, und seien sie in noch so geringer Konzentration vorhanden, zu schmecken sind, habe ich auch nach mehrfachem Hören immer noch nicht alle Details erfasst, die Elvenking immer mal wieder eingestreut haben. Bei den sehr geschickt gesetzten Rhythmus-, Tempo- oder sogar Stimmungswechseln – von elektronisch zu akustisch, von Folk zu Speedmetal oder von episch zu zurückgenommen – kann man anfangen, kommt über die neben Damnas Gesang immer wieder auftauchenden Growls oder den schönen Frauengesang zur Instrumentierung, bei der man sich fragt „was war zuerst da, die komplette Musik oder der Text?“.

Überwiegend bewegen sich Elvenking mit ihren Songs im Uptempo-Bereich oder legen sogar noch einen Zahn zu, wie bei Invoking The Woodland Spirit oder immer mal wieder bei At The Court Of The Wild Hunt. Aber wie schon geschrieben, Rhythmus- und Tempowechsel sind die einzige Konstante auf diesem überaus abwechslungsreichen Album. Ausnahmen von der Hatz sind The One We Shall Follow, der wunderbar dahergestampft kommt und mich sogar streckenweise ein wenig an Sabaton denken lässt, The Wolves Will Be Howling Your Name, der immer mal wieder zum Mitschunkeln einlädt, und A Cloak Of Dusk, eine Ballade, die nur mit akustischer Gitarre und Geige instrumentiert daherkommt und zum letzten Mal den schönen Frauengesang in Szene setzt.

Da Elvenking mich gleich mit dem ersten Track des Albums, Invoking The Woodland Spirit, sofort gepackt und nicht wieder losgelassen haben, gibt es dazu das Video:

Elvenking - Secrets Of The Magick Grimoire Fazit: Wow, damit hatte ich zugegebenermaßen nicht gerechnet. Bei The Pagan Manifesto bin ich ja schon im Geiste auf die Knie gesunken und habe Elvenking gepriesen. Dass die Italiener nun tatsächlich mit ihrem neusten Output Secrets Of The Magick Grimoire noch mal einen drauflegen können, freut mich natürlich umso mehr. Die Fans der Band dürften begeistert sein, Freunde von Power Metal, die ein paar Folk-Elemente nicht als das Haar in der Suppe ansehen, dürfen ebenfalls bedenkenlos zugreifen.



Anspieltipps: Invoking The Woodland Spirit, The One We Shall Follow, The Horned Ghost And The Sorcerer, A Grain Of Truth und At The Court Of The Wild Hunt Heike L. 9.8 2017-12-22 9.8 Gesamtwertung Leserwertung: ( 0 Votes) 0.0

