Epica: enthüllen achte Folge ihres Studio Vlogs

Die niederländischen Symphonic Metal Giganten Epica haben in den Sandlane Recording Facilities die Aufnahmen zu ihrem achten Album abgeschlossen. Doch im April diesen Jahren stand die Band vor einer großen Herausforderung, als Sängerin Simone Simons auf Grund von COVID-19 nicht in die Niederlande reisen durfte. Glücklicherweise konnte sie ihren Gesang jedoch bei sich in der Umgebung, in den Bader Studios aufnehmen, und in diesem neuen Behind-The-Scenes-Feature könnt Ihr sehen, wie die Recordings genau abliefen.

Seht den 8. Studiovlog hier:

Simone Simons kommentiert: ‚Wir standen vor vielen Herausforderungen, als die Coronakrise Europa heimsuchte. Ich musste mich nach Studios in meiner direkten Umgebung umsehen, und dort meine Gesangsparts aufnehmen. Hier könnt Ihr sehen, wie wir mit der Situation umgingen und zusätzlich bekommt ihr auch noch ein paar weitere Melodien aus unserem kommenden Album zu hören. Ich hoffe, es gefällt euch!“

Die erste neue Musik von Epica wird diesen Herbst über Nuclear Blast Records erscheinen, und weitere Infos zum Album folgen bald. Außerdem tourt die Band im Frühjahr auf große Europareise gehen für ihre neu angesetzte Epic Apocalypse Co-Headline-Tour mit Apocalyptica und dem Support Wheel.

LIVE DATES:

Design Your Universe – 10th Anniversary Shows – Latein Amerika

03.09.2020 CL Santiago – Teatro Caupolican *RESCHEDULED*

05.09.2020 EC Quito, – El Teleferico *RESCHEDULED*

06.09.2020 PE Lima – Centro de Convenciones Barranco *RESCHEDULED*

The Epic Apocalypse Tour 2020

w/ Apocalyptica, Wheel

01.03. D Berlin – Columbiahalle *RESCHEDULED*

02.03. D Leipzig – Haus Auensee *RESCHEDULED*

03.03. D Hannover – Capitol *RESCHEDULED*

05.03. CH Zurich – Komplex *RESCHEDULED*

06.03. D Munich – Tonhalle *RESCHEDULED*

07.03. I Milan – Fabrique *RESCHEDULED*

08.03. CH Lausanne – Metropole *RESCHEDULED*

10.03. HU Budapest – Barba Negra *RESCHEDULED*

11.03. AT Vienna – gasometer *RESCHEDULED*

12.03. CZ Brno – hala vodova *RESCHEDULED*

13.03. PL Warsaw – Progresja *RESCHEDULED*

14.03. PL Gdansk – B90 *RESCHEDULED*

17.03. D Hamburg – Docks *RESCHEDULED*

18.03. DK Copenhagen – Amager Bio *RESCHEDULED*

20.03. S stockholm – Berns *RESCHEDULED*

21.03. N Oslo – Sentrum *RESCHEDULED*

01.04. FIN Helsinki – Ice Hall *RESCHEDULED*

07.04. P Lisbon – Coliseum *RESCHEDULED*

08.04. E Madrid – La Riviera *RESCHEDULED*

09.04. E Murcia – Gamma *RESCHEDULED*

11.04. E Barcelona – Razzmatazz *RESCHEDULED*

12.04. F Toulouse – Bikini *RESCHEDULED*

13.04. F Paris – Zenith *RESCHEDULED*

14.04. B Brussel – Ancienne Belgique *RESCHEDULED*

16.04. UK Nottingham – Rock City *NEW*

17.04. UK Glasgow – O2 Academy *RESCHEDULED*

18.04. UK Bristol – O2 Academy *RESCHEDULED*

20.04. D Cologne – Carlswerk Victoria *RESCHEDULED*

21.04. D Ludwigsburg – MHP arena *RESCHEDULED*

22.04. D Wiesbaden – Schlachthof *RESCHEDULED*

24.04. LUX Luxembourg – Den Atelier *RESCHEDULED*

25.04. NL Amsterdam – AFAS Live *RESCHEDULED*

27.04. UK London – Roundhouse *RESCHEDULED*

28.04. UK Manchester – Academy *RESCHEDULED*

Tickets und VIP Ugrades für alle Shows sind via www.epica.nl/tour erhältlich.

Epica sind:

Simone Simons | vocals

Isaac Delahaye | guitars

Mark Jansen | guitars, grunts, screams

Coen Janssen | synths, piano

Ariën van Weesenbeek | drums

Rob van der Loo | bass

