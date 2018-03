Metal Hammer: “In ihrem Bereich gehören Escape The Fate zu den Besten und haben daher auch bei genre-fremden Hörern, die eine moderate Vorgehensweise zu schätzen wissen, eine Chance verdient.” 5/7 Rock Hard: „Escape The Fate bleiben ein zuckersüßer Hybrid.“ 7/10 FUZE: „Ohrwurmpotenzial haben Escape The Fate!“ Rock It!: “14 Songs hat das Album, kein Ausfall darunter!” 8/10 Legacy: “Mit diesem konsequent ausladenden, souveränen Album melden sich Escape The Fate stark zurück.” 12/15 SLAM: “Vom Metalcore der frühen Tage ist nicht viel übbriggeblieben, dafür hat man sich eine eigene Nische geschaffen.” RockCityNews: “Auch mit dem zweiten Album in der komplett neuen Konstellation schön anzuhören.” 8/9

Diesen Freitag veröffentlichen Escape The Fate endlich ihr neues Album I Am Human. Um die Vorfreude noch einmal in die Höhe zu treiben, haben sie jetzt auch ein Musikvideo zu Broken Heart veröffentlicht.

Zur Message des Songs erklärt die Band: „I Am Human means that you’re not a perfect person. You have flaws, You have strengths, You have weaknesses. You have challenges to overcome. And basically i’ts a big coming together song of a community.“

Durch ihre Karriere hinweg haben Escape The Fate einen Sound geformt, der sich aus Metalcore, Pop Hooks und Synth-getränkten Balladen die mit 80er Sleaze gespickt waren zusammegesetzt hat. Ihr sechstes Album ist jedoch das bisher rohste, ehrlichste und direkteste.

Produziert wurde das Album von Grammy Award nominierten Produzenten Howard Benson (My Chemical Romance, Adam Lambert) und zeigt die Evolution des Escape The Fate Sounds der sie zurück zu ihren aufregenden Wurzeln bringt.

“We’re getting older, and we’re changing—so our music should change with us,” erzählt Sänger Craig Mabbitt “At the same time, we rediscovered what made us who we are. I felt like I was 17-years-old again. I haven’t been this excited to release something since I first joined the band and we put out This War Is Ours.”

Der ebenfalls vor kurzem veröffentlichte Track Empire ist „our own party anthem with a dark undertone“, erklärt Gitarrist Kevin Thrasher. Hört euch den Track hier direkt an.

