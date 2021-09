Escape The Fate: veröffentlichen neue EP „Chemical Warfare: B-Sides“

Escape The Fate haben mit ihrer neuen EP Chemical Warfare: B-Sides einen besonderen Leckerbissen für ihre Fans via Better Noise Music veröffentlicht. Das Projekt enthält eine Sammlung von fünf Tracks und bildet den Nachfolger ihres hochgelobten, aktuellen Studioalbums Chemical Warfare, welches im April 2021 veröffentlicht wurde. Auf der neuen EP experimentiert die Band weiter mit ihrem Sound. Frontmann Craig Mabbit beschreibt Around The Sun (Feat. Brandon Saller of Atreyu) als „Rock’n’Roll-Hymne, die das neue Jahr einläutet“, und Over It als Fortsetzung von Let It Go aus ihrem Album This War Is Ours. Eine limitierte Vinyl-Edition der EP war erstmals beim Record Store Day RSD Drops Event im Juni erhältlich. Das vollständige Tracklisting gibt es weiter unten. Chemical Warfare: B-Sides ist ab sofort als Stream und Download verfügbar.

Im Oktober 2020 hat die Band sich mit Lindsey Stirling für ihren Song Invincible zusammengetan. Der Track ist ein energiegeladenes Klangerlebnis und wird auf dem Soundtrack des kommenden Better Noise Films The Retaliators zu hören sein. Positive Resonanz hierzu gab es unter anderem vom Pure Magazine: „Ein spektakulär kraftvoller und äußerst berührender Alt-Rock-Song… der eine unglaublich starke Wirkung hat.“ Eine akustische Version erscheint ebenfalls auf der neuen EP.

The Retaliators feierte kürzlich auf dem Arrow Video FrightFest 2021 seine Premiere und wurde von der Kritik bejubelt. The Hollywood News schrieb: „The Retaliators ist ein auf die Leinwand gebrachter Rocksong, der für Musik- und Horrorfans gleichermaßen ein Hit ist.“ Film Combat Syndicate bezeichnete den Film als „einen geschmeidigen, introspektiven und makabren Rachethriller – einen, der dich herausfordert, dich selbst im Spiegel zu sehen und zu akzeptieren, wer du bist.“ Das epische Line Up des Soundtracks umfasst unter anderem Musik von Mötley Crüe, Five Finger Death Punch, Papa Roach, Bad Wolves, Cory Marks und The HU. Escape The Fate Sänger Craig Mabbitt wird ebenfalls einen Gastauftritt im Film haben.

Chemical Warfare Tracklist:

1. Around The Sun (Feat. Brandon Saller of Atreyu)

2. Shut Up And Listen

3. Over It

4. Invincible (feat. Lindsey Stirling) – Acoustic

5. Not My Problem – Acoustic

http://www.escapethefate.com