Europe – The Final Countdown 30th Anniversary Show – Live At The Roundhouse

Europe – The Final Countdown 30th Anniversary Show – Live At The Roundhouse

“Der Finale Countdown?!“

Artist: Europe

Herkunft: Schweden

Album: The Final Countdown 30th Anniversary Show – Live At The Roundhouse

Spiellänge: ca. 104 Minuten

Genre: Hard Rock, Heavy Metal

Release: 21.07.2017

Label: Silver Lining Music

Link: http://europetheband.com/

Bandmitglieder:

Gesang – Joey Tempest

Gitarre – John Norum

Bassgitarre – John Levèn

Keyboard – Mic Michaeli

Schlagzeug – Ian Haugland

Tracklist CD1:

Hole In My Pocket The Second Day Praise You Nothin To Ya California 405 Angels (With Broken Hearts) Days Of Rock ‚N‘ Roll Children Of The Mind Rainbow Bridge Vasastan Light It Up War Of Kings

Tracklist CD2:

The Final Countdown Rock The Night Carrie Danger On The Track Ninja Cherokee Time Has Come Heart Of Stone On The Loose Love Chaser The Final Countdown (Reprise)

Seit dem 21. Juli 2017 hat die Rock’n’Roll Legende Europe ihre einmalige 30th Anniversary Show der Final Countdown Tour veröffentlicht. Aufgenommen im geschichtsträchtigen Roundhouse in London als DVD/2CD, BluRay/2CD, digital und 12” Boxset. In über 100 Minuten führen die Schweden, die sowohl im Hard Rock oder auch frühen Heavy Metal gehandelt werden, durch eine bunte Show, in der ganz klar alles auf den Überhit The Final Countdown ausgerichtet wurde. Die dreiundzwanzig Titel starke Veröffentlichung über Silver Lining Music basiert auf einer starken Faneinbindung, die man immer wieder Refrains mitsingen hört und somit das Livealbum zu einem wirklich authentischen Erlebnis belebt.

Die Final Countdown 30th Anniversary Show – Live At The Roundhouse huldigt das mit mehrfach Platin ausgezeichnete Album und den Erfolg von vor genau drei Jahrzehnten. Europe hatten, anlässlich des runden Geburtstages, das komplette Album der Reihe nach in ausgewählten europäischen Städten gespielt. Den Abschluss feierten sie am 12. November 2016 im Londoner Roundhouse. Aufgenommen wurde die Produktion von Patric Ullaeus / rEvolver Film Company AB. Jedoch wurde nicht nur das volle Set aus dem Final Countdown Album gespielt, sondern ebenfalls das 2015 erschienene War Of Kings, welches sie wieder als eine der Top Classic Rock Bands weltweit bestätigt hat. Die Stimmung blendend, die fünf Musiker um Sänger Joey Tempest emotional am Höhepunkt und eine legendäre Kulisse im Londoner Roundhouse, machen das Album zu einem heißen Eisen für Augen und Ohren: 30th Anniversary Show – Live At The Roundhouse.

Europe - The Final Countdown 30th Anniversary Show – Live At The Roundhouse Fazit: Für Fans, die auf der Tour waren, ein Dankeschön und ein Spiegel der Erinnerung an alle, die zu The Final Countdown jemals in ihrem Leben völlig steil gegangen sind. Das Album bleibt das größte von Europe und der Hit ein Überflieger dem drei Jahrzehnte rein gar nichts ausgemacht haben. Die Umsetzung von 30th Anniversary Show – Live At The Roundhouse ist gelungen und darf man ruhig in seinem Besitz haben.



Anspieltipps: The Final Countdown und Time Has Come Rene W. 8 2017-10-07 8 Gesamtwertung Leserwertung: ( 0 Votes) 0.0

Kommentare

Kommentare