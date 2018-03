Das Fallen Fortress is back! Was lange unklar war, ist nun gewiss: das Fallen Fortess Open Air findet auch im Jahr 2018 statt.

Die erste Garde der bestätigen Bands:

Raep

Hafensaengers

Our Hollow, our Home

The Oblivion

The Royal

Alazka

Mehr Infos gibt’s hier | Tickets

