Geheimtipp, Kultband, Legende?

Die Band aus Los Angeles zieht seit Jahrzehnten (!) regelmäßig am Psychrock-Himmel ihre Kreise, huscht ellipsenartig vorbei, taucht auf und verschwindet wieder. Sie haben zahlreiche Split-EPs, Livealben, Singles und eine Handvoll Alben hinterlassen, die durchaus Genre-Highlights und Sammlerstücke sind. Nun scheint die Zeit wieder soweit und am Horizont kreist nun mit This Capsule ein schweres, ausschweifendes, verstörendes und wegweisendes Meisterstück.

Tracks wie das über 20minütige Prostitue To Spacecraft zementieren die Stellung der Band innerhalb des Genres, während ein Song wie Flesh For A Moonless Star neue Wege geht und überraschen kann. Eine Band, die eigenständig und stilprägend, aber doch stets neugierig ihren Weg geht.

Geadelt und verehrt von Musikern wie Helios Creed von Chrome, Henry Rollins, der im Spin Magazine die Band unter seine Top 5 nahm oder Voivod, die sie in das von ihnen kuratierte Au-delà du Réel-Event auf dem 2012er Roadburn einluden, bleiben Farflung kauzige Underground Helden, die nichts und niemandem mehr etwas beweisen müssen.

Es ist Zeit für die eine Frage, Mr. Anderson: Dies ist deine letzte Chance, danach gibt es kein Zurück! Schluckst du die silberne Kapsel, zeigen wir dir die Weiten des Farflung Sound-Space…

FARFLUNG – „Flesh For A Moonless Star“ – / Soundcloud – Stream

