Fazit

In den letzten Monaten konnten die spanischen Produzenten wirklich interessante Serien an den Start bringen. In über 700 Minuten einen Thriller aufzuziehen, der nicht nur versuchen muss eine mustergültige Handlung an den Tag zu bringen, sondern vor allem bei den spanischen Zuschauern auch nicht bzw. nicht weit vom eigentlichen Geschehen abzuweichen, darf man nicht lapidar als völlig easy abtun. Wo die Briten und Skandinavier noch im Krimisektor vorne liegen, wächst im Süden eine Thrillerlandschaft, die man nicht unterschätzen darf. Warum unsere Filmkultur in vielen Belangen so viele Wünsche offenlässt, bleibt hingegen ein Rätsel. Das wiederum ist heute gar nicht unser Thema. Fariña - Cocaine Coast wurde nach dem heutigen Standard eingespielt. Die Schauspieler überraschen positiv, die Kameraführung ist modern und bringt ein solides Bild- und Tongefüge. Das Drehbuch wurde spannend aufgezogen und umgesetzt. Zum Kassenschlager fehlt nicht viel und da wiederum greift ein Rad ins andere. Die bislang eingeheimsten Preise sprechen ebenfalls für sich. Wer einen lebhaften Thriller erleben möchte, der auf Feinheiten Wert legt, darf bei Fariña - Cocaine Coast zugreifen.