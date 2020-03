Fighter V: Konzert mit The New Roses in Prag, CZ abgesagt

Die Schweizer Fighter V mussten ihren Gig mit The New Roses am 14. März 2020 im Klub 007 Strahov in Prag, CZ wegen des Coronavirus absagen. Veranstaltungen über 100 Personen wurden von der Regierung untersagt. Bereits gekaufte Tickets können zurückgegeben werden. Die Band bedauert die Entscheidung und hofft, dass sie in naher Zukunft mal wieder nach Tschechien kommt. Die anderen Auftritte der Tour sind bisher nicht betroffen.

Hier das offizielle Statement dazu:

hier das offizielle Statement dazu:

ATTENTION! Saturday´s concert of THE NEW ROSES in PRAGUE is canceled due to measures against Coronavirus spreading!

Due to the decision of the Security Council of the Czech Republic (from March 10th, 2020) to cancel all events with the participation of over 100 people, we unfortunately have to inform you that the planned concert of the German rising rock star THE NEW ROSES, scheduled for this Saturday, March 14th in PRAGUE, Club 007 Strahov, is CANCELED!

You can return your tickets at the point where you purchased them until the end of March!

Thank you for your understanding.

Wir hoffen, dass wir trotzdem in naher Zukunft mal in Tschechien spielen werden