Fire From The Gods: veröffentlichen neues Lyric Video zu ‘Right Now (Reimagined)’

Fire From The Gods haben ein neues Lyric Video zu ihrem Song Right Now (Reimagined) aus ihrer kürzlich über Better Noise Music veröffentlichten EP American Sun (Reimagined) veröffentlicht. Die EP enthält akustische Versionen der Fan-Favorites aus ihrem 2019 erschienenen Album American Sun. Das neue Lyric Video zu Right Now zeigt die Band bei der Live-Performance des Songs und fängt die Emotionen und das Gefühl von Dringlichkeit des Songtextes mit ein. Das Lyric Video zu Right Now (Reimagined) gibt es hier zu sehen:

Zu Beginn des Sommers kündigten Fire From The Gods an, dass sie im Sommer auf die Bühne zurückkehren werden, um wieder mit ihren Fans feiern zu können. Sie werden die Rocklegenden von Korn auf ihrer Headliner Tour 2021, zusammen mit Staind, begleiten. Außerdem wurden sie als Teil des Line-Ups für unter anderem das Inkcarceration Festival 2021 bestätigt. Die vollständige Liste aller Livetermine und Informationen zu Tickets gibt’s hier: https://www.firefromthegods.com/

American Sun (Reimagined) Tracklist:

1. American Sun (Reimagined)

2. Right Now (Reimagined)

3. Truth To The Weak (Not Built To Collapse) (Reimagined)

4. Break The Cycle (Reimagined)

Die EP American Sun (Reimagined) ist ab sofort auf allen digitalen Plattformen erhältlich.

