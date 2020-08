Five Finger Death Punch: kündigen zweites Greatest Hits Album “A Decade of Destruction – Volume 2” an

Nach dem weltweiten Erfolg ihres achten Studioalbums F8 kündigen Five Finger Death Punch den zweiten Teil ihres Greatest-Hits Albums an: A Decade Of Destruction – Volume 2 ist ab sofort vorbestellbar. Das Album wird ab dem 09. Oktober 2020 als CD, sowie ab dem 20. November 2020 als orangene 2LP, als violette 2LP (limitiert auf 500 Stück, exklusiv bei EMP) sowie als weiße 2LP (limitiert auf 500 Stück, exklusiv auf www.betternoise.shop) erhältlich sein.

A Decade Of Destruction – Volume 2 neben bekannten Hits auch insgesamt fünf bisher unveröffentlichte Titel enthalten. Darunter der brandneue Song Broken World, exklusive Remixe von Steve Aoki, Joe Hahn (Linkin Park) und Felmax sowie eine neue Akustik Version des Klassikers Wrong Side Of Heaven.

Im Februar diesen Jahres veröffentlichte die Band aus Las Vegas ihr achtes, hochgelobtes, Studioalbum F8, welches in Deutschland auf Platz #2 der Offiziellen Album Charts kletterte. Die Singleauskopplung A Litttle Bit Off befindet sich aktuell – seit über 4 Wochen – auf Platz #1 der US Active Rock Radio Charts. Zudem wurden 5FDP kürzlich im Rahmen der (AIM) Association Of Independent Music Awards 2020 als Best Live Act 2020 ausgezeichnet. Im nächsten Jahr werden die Bandmitglieder außerdem im kommdenden Better Noise Film The Retailiators zu sehen sein.



A Decade Of Destruction – Volume 2 – Trackliste