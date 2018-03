Metalheads,

freut Euch auf eine absolute Death-Metal-Vollbedienung von der französischen Allstar-Truppe Freitot.

Und bevor Fragen aufkommen: Ja, die Band schreibt sich so. Blut Aus Nord heißen ja auch Blut Aus Nord J

Hinter Freitot stecken die Szenerecken Etienne Sarthou (AqME), Arno Strobl (Carnival In Coal) und Fabien Desgardins (Benightes), die hier ihre immense Liebe für klassischen schwedischen Death Metal ausleben.

Freitot wildert hemmungslos und mit Tonnen von Herzblut in den Hochzeiten dieser Szene und lässt selige Erinnerungen an Frühwerke von Entombed, Dismember, Edge Of Sanity & Co. aufkommen: knusprige Riffs, schädelspaltende Leads und ein Rhythmus, bei dem man mit muss!

