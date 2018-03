Crossfaith live 2018:

Japans Metal-Export ist für zwei Sommer-Shows in Deutschland mit neuer EP in Wiesbaden und Dortmund.

Schon seit geraumer Zeit gehören Crossfaith zu den Grenzgängern der modernen Metal-Szene. Mit ihrem kompromisslosen Mix aus Metal und Trancore füllen die fünf Japaner in ihrem Heimatland bereits die ganz grossen Hallen und sind auch in unseren Gefilden seither bekannt für schweißtreibende Liveshows.

Mit neuer im EP im Schlepptau kommen Crossfaith im Sommer für zwei exklusive Club-Shows nach Deutschland und werden im Hochsommer die Bühnen wieder zum Siedepunkt bringen.

Crossfaith plus Special Guest

13.06.2018 Dortmund, FZW

15.06.2018 Wiesbaden, Schlachthof

Tickets sind ab sofort über www.eventim.de sowie an allen bekannten Vorverkaufstellen erhältlich.

