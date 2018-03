Unter diesem Label organisiert die Oldenburger HardrockFormation GENTILITY bereits das siebte Indoor-Festival.

Was im Jahre 2009 in Oldenburg begann, wurde in den letzten Jahren mit unterschiedlichen „Line-up´s“ in verschiedenen Städten wiederholt.

Das „Blackland“ am Prenzlauer Berg holt die „ROCK ATTACK“ nun am 20.04.2018nach Berlin.

Die Konzertveranstaltung dürfte das Konzert-Highlight am Freitag in der Hauptstadt werden. Dabei präsentieren sich gleich vier namenhafte Rockbands.

„GENTILITY“ stehen für ihren fetten Gitarrensound und ungewöhnlich aussagekräftige Texte. Viel gelobt wurde die Oldenburger Band für ihr aktuelles Album „Wir haben der Welt noch was zu sagen“.

Die Berliner Rockformation „MOTHER OF EXILE“ gab in den vergangenen zwei Jahren fast 80 Konzerte und begeisterte damit nicht nur das Hauptstadtpublikum.

Die Wahlberliner von „WE ARE RIOT“ sehen sich im Geist der großen Rocklegenden und treffen dabei doch den Nerv der Zeit. Besonders live bietet die Band ein wahres Spektakel und Female Fronted Rock at its best!

Wer Therapie und Musik in einem Satz hört, kommt nicht daran vorbei an beruhigende und melodische Klangschalen zu denken. Das ebenfalls aus Oldenburg kommende Quintett „ROCK THERAPY“ hingegen rockt, will wachrütteln und zum Nachdenken anregen.

Unser Tipp: Wer Rockmusik mag, sollte den Abend im legendären Blackland auf keinen Fall verpassen!

Aktuelles Video: GENTILITY https://www.youtube.com/watch?v=nORxuuimedE

Aktuelles Video: MOTHER OF EXILE https://www.youtube.com/watch?v=Aov7nykrTEw

Aktuelles Video: WE ARE RIOT https://www.youtube.com/watch?v=OFILlw6ACuM

Aktuelles Video: ROCK THERAPY https://www.youtube.com/watch?v=lt4X4fatt8A

Kommentare

Kommentare