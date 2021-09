From Fall To Spring: veröffentlichen neue Single & Video

Made in Germany – Die eineiigen Zwillinge Philip und Lukas Wilhelm, beide verantwortlich für Gesang und Gitarre, Keyboarder Simon Triem, Bassist León Arend und Schlagzeuger Benedikt Veith setzen mit ihrer ersten Single Black Heart neue Maßstäbe in der Szene, die via Arising Empire veröffentlicht wird.

Die neue Single Black Heart erkundet eine toxische Beziehung und den unsterblichen Wunsch, sie zu beenden mit einem einzigartiger Ansatz für das Nu-Metal-Genre, der knochenbrechende 808er mit schweren Gitarren und eingängigen harmonisierenden Melodien kombiniert, gekrönt von Hochgeschwindigkeits-Rap-Rhythmen.

Mit dieser Mischung schafft From Fall To Spring einen beispiellosen Sound in der modernen Rockszene. In Zusammenarbeit mit den Produzenten Seb Monzel und den Pitchback Studios, Aljoscha Sieg (Eskimo Callboy – Hypa Hypa) vervollständigen From Fall To Spring eine Produktion, die sich unter internationalen Acts problemlos behaupten kann und gleichzeitig eine nostalgische Atmosphäre vermittelt.