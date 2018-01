Geoff Tate’s Operation: Mindcrime 30th Anniversary Tour 2018 am 10.02.2019 im JUZ in Andernach (Vorbericht)

Geoff Tate’s Operation: Mindcrime 30th Anniversary Tour 2018 am 10.02.2019 im JUZ in Andernach (Vorbericht)

Eventname: Geoff Tate’s Operation: Mindcrime 30th Anniversary Tour 2018

Band(s): Geoff Tate’s Operation: Mindcrime

Ort: JUZ Andernach, Stadionstr. 88, 56626 Andernach

Datum: 10.02.2018

Kosten: 25 € VK, 30 € AK

Genre: Progressive Metal

Besucher: ca. 500

Veranstalter: A Chance For Metal (www.acfmf.de)

Link: http://juz-live-club.de/event/geoff-tates-operation-mindcrime-30th-anniversary-show/

Am 10.02.2018 kommt die große Progressive Metal Legende Geoff Tate nach Andernach und wird anlässlich der 30 jährigen Veröffentlichung des Queensryche Kult Klassiker Albums Operation: Mindcrime dieses live im Kultclub im JUZ in Andernach zelebrieren.

Das Kultalbum der Progressive Metal Band Queenryche, veröffentlicht am 26.05.1988 gilt es als eines der überragenden und Stil weisenden Alben des Progressive Metals schlechthin.

Geoff Tate, Gründungsmitglied, Sänger und Songwriter von Queensryche gehörte der Band bis 2012 an. Dann trennten sich die Wege von Queensryche und Geoff Tate. Anschließend war er mit seiner neuen Band unterwegs, die den Namen des Kultalbums Operation: Mindcrime trägt. Diese Band sollte eher als Projekt gesehen werden, da es hier zu einigen Umbesetzungen im Lineup kam.

In der Fachwelt wird der 1959 geborene Geoff Tate als einer der besten Sänger im Metal gehandelt. In seiner Freizeit betreibt er ein Weingut.

Andernach freut sich Geoff Tate mit Operation: Mindcrime am 10.02.2018 begrüßen zu dürfen. Die Fans dürfen sich auf eine tolle Performance des Kultalbums im JUZ freuen und gespannt sein, ob er noch die eine oder andere Überraschung zusätzlich bereithält. Es wird bestimmt eines der Highlights in 2018 im JUZ in Andernach werden.

Kommentare

Kommentare