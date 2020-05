Filmtitel: Grantchester – Staffel 4

Sprachen: Deutsch, Englisch

Laufzeit: ca 300 Minuten

Genre: Krimi, Thriller, Drama

Release: 15.05.2020

Regie: Stewart Svaasand, Rob Evans, Tim Fywell

Link: www.edel.com

Produktion: Edel Motion

Schauspieler:

James Norton, Robson Green, Morven Christie, Tessa Peake-Jones

Seit Herbst letztem Jahres läuft auf Sat.1 Gold die vierte Staffel von Grantchester, die am 20.04.2020 digital und 15.05.2020 als DVD bei Edel Motion veröffentlicht wurde. Nach den Grantchester Mysteries von James Runcie geht es für die Krimi-, Thriller- bzw. Drama-Erfolgsserie in die nächste Runde. In der Regie fungiert erneut ein Dreiergespann um Tim Fywell. In gut 300 Minuten führt der Weg erneut in die Tiefen der Hauptprotagonisten, die den Zuschauer in Atem halten.

Die Story von Grantchester – Staffel 4:

Es ist 1956 und Sidney Chambers (James Norton) steckt in einer Krise: Er verspürt ein Gefühl der Ohnmacht und Gleichgültigkeit und lässt sich immer wieder zu riskanten Heldentaten hinreißen. Geordie (Robson Green) macht sich Sorgen um seinen Freund, auf ihn wirkt Sidneys leichtsinnige Einstellung langsam wie eine Todessehnsucht. Doch dann tritt eine neue Frau in das Leben von Sidney: Violet Todd. Ihr Streben nach sozialer Gerechtigkeit entfacht auch sein Feuer wieder und er erkennt, dass Grantchester nicht mehr der richtige Ort für ihn ist.

So begrüßt das kleine Dorf einen neuen Pfarrer: den Idealisten Will Davenport. Auch er fühlt sich von der Welt des Verbrechens angezogen und will seine kriminologischen Fähigkeiten unter Beweis stellen. Inspector Geordie Keating vermisst seinen Freund Sidney, und kann sich eine Welt ohne ihn nicht so recht vorstellen.