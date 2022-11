Graspop Metal Meeting 2023: Slipknot sind am Samstag, den 17.06.2023 Headliner

Die Ankündigung unserer ersten beiden Headliner Def Leppard und Mötley Crüe ist noch frisch in unseren Köpfen und schon ist es an der Zeit, unseren dritten Headliner für das #GMM23 zu enthüllen! Kein Geringerer als Slipknot wird am Samstag, den 17. Juni, die Südbühne abschließen.

Anfang des Jahres ließ die neunköpfige maskierte Truppe um Sänger Corey Taylor mit The End, So Far eine musikalische Splitterbombe fallen. Wie ihr wisst, ist die neunköpfige Band aus Des Moines, Iowa, seit vielen Jahren ein gern gesehener Gast auf dem Festival. Mit ihrer phänomenalen Bühnenpräsenz und einer geballten Ladung denkwürdiger Metal-Hymnen erobern sie die Dessel-Ebene im Sturm. Ihr achter Festivalauftritt verspricht ein freudiges Wiedersehen zu werden, dem Tausende von Metalheads entgegenfiebern werden. Macht euch bereit für ein Set, das bis zum Rand gefüllt ist mit orchestriertem Chaos, Moshpits und Hits!

Tickets für GMM2023 werden später am Ende des Jahres in den Verkauf gehen. Folgt uns auf den sozialen Medien, um als Erste/r über Neuigkeiten informiert zu werden.

Im Jahr 2023 wird das GMM wieder vier Tage lang die Schleusen des Metal-Himmels mit einem All-Star-Line-up öffnen. Das Graspop Metal Meeting 2023 findet vom 15. bis 18. Juni statt. Zum 26. Mal wird das Stenehei Festivalgelände in Dessel bis in die Grundfesten gerockt! Wie immer wird das Line-Up aus allen Nähten platzen und das Beste aus den verschiedensten Metal-Genres bieten: von Hardcore bis Hardrock, von Black Metal bis Thrash, von Punk bis Metalcore und vieles mehr. GMM2023 ist das Metal-Highlight des Jahres, das sich kein Metalhead entgehen lassen darf. Der Countdown läuft!

Mehr Details auf www.graspop.be.

Stay metal, stay safe & take care.

GMM