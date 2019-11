Headbangers Open Air 2020: mit Intruder und Fifth Angel

So langsam füllen sich die Slots beim Headbangers Open Air 2020. Nachdem im September einige hochkarätige Bands bekannt gegeben wurden, gibt es jetzt nochmals eine Schippe oben drauf. So wurden jetzt Fifth Angel und Intruder angekündigt. Letztere werden mit ihrer Farewell Show A Highet Form OF Killing performen, während Fifth Angel als Co-Headliner am Samstag auftreten werden. Das wird eine Premiere, denn bisher konnte der Fünfte Engel in Brande-Hörnerkirchen noch nicht begrüßt werden.

Zum Überblick nochmals die bisher bestätigten Bands.

Leatherwolf (USA)

Uli Jon Roth (D)

Vicious Rumors (USA), mit Digital Dictator und Soldiers Of The Night Show

Heathen (USA)

Culprit (USA)

Airforce (UK)

I.N.C. Indestructible Noise Command (USA)

Lady Beast (USA)

Icarus Witch (USA)

Smoulder (Can)

Old Mother Hell (D)

Night Laser (D)

Fifth Angel (USA)

Intruder (USA)

Make this garden burn Thomas + Jürgen