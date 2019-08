Helhorse: veröffentlichen neue Single „Avalanche“ und Video

Helhorse über Avalanche: „This song represents the changes that this band has gone through and it shows the development in our song writing. And though the initial idea for the lyrics was political, it ended up revolving around Mikkel’s own personal growth. Once again we’ve collaborated with the talented Andreas Benthien and he has created a video that is a great testament to the magic that happens at live shows. A great mix of what we do best combined with the sound of Helhorse in 2019.“

Helhorse sind in der internationalen Szene schon lange keine unbekannten mehr. Die Dänen teilten sich bereits die Bühne mit Bands wie AC/DC, Rammstein und Slayer und tourten mit Karma To Burn und Phil Campbell.

Das neue Album Hydra wird das Quartett noch tiefer in die Köpfe und Herzen der Metal-Fans auf der ganzen Welt einpflanzen. Hydra hat alles, was man als Fan von Heavy Music braucht. Fette Riffs, catchy Refrains und eine authentische Energie, die sofort ansteckend ist. Die Texte handeln davon sich auf das Hier und Jetzt zu konzentrieren, jeden Tag zu nutzen und sich nicht von der Belanglosigkeit herunterziehen zu lassen.

Oder in Mikkel Wads Worten: “The perpetual rage feeds desire – that sums up pretty well how I felt writing the lyrics for this album. I have channeled my restlessness, my anger and my disdain for triviality and overall bullshit ”

Hydra wurde von Tue Madsen (Gojira, Messugah) gemischt und gemastert und distanziert sich soundtechnisch von den komprimierten und eher undynamischen Alben der letzten Jahre. Vielmehr hat es eine Frische, die man länger schon vermisst hat und wenn man sich die Zeit nimmt, hört man die ganzen kleinen Details, die dem Album den weitläufigen Sound geben.

Helhorse werden seit Jahren für ihre Live-Shows und ihren charismatischen Sound gefeiert und gelobt. Die Band hat sich in den letzten Jahren als eine der führenden Kräfte unter den Heavy- Bands im nordischen Raum positioniert und etabliert. Zudem wurde Helhorse mehrmals als eine der besten Live-Acts Dänemarks ausgezeichnet und hat im Laufe der Jahre bei wichtigen Festivals wie Roskilde, Copenhell, Spot Festival, Tallinn Music Week, Reeperbahn Festival und vielen anderen gespielt.

Hydra Tracklist:

01. Overboard

02. Avalanche

03. Outcome: Ruin

04. Cycle Of Vain Attempts

05. Northern Lights

06. Hydra

07. Crystal Blades

08. Scarlet Meadow, Scarlet Brook

09. Under A Bad Moon

10. War Drums

Hydra erscheint am 23. August auf CD, LP und digital auf Rodeostar Records.

Pre-Order:

Napalm Records Webstore: https://smarturl.it/Hydra-NPR

All outlets: https://smarturl.it/Helhorse-Hydra

