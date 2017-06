Mit Gastvocals von Travis Ryan (Cattle Decapitation)!

Am 16. Juni veröffentlichen Igorrr – das Projekt des französischen Musikers und eklektischen Komponisten Gautier Serre – ihr neues Album Savage Sinusoid via Metal Blade Records. Darauf vereinen sich elektronische Manipulationen, Akkordeon, Saxofon, Sitar, Cembalo, Mandoline und Streicher mit Blastbeats, fetten Riffs, Grunts und operettenhaftem Gesang – doch so chaotisch das Ganze klingen mag, es steckt massig Herzblut dahinter. Um einen Vorgeschmack auf Savage Sinusoid zu bekommen, wurde jetzt ein Video zur Single Cheval (mit Gastvocals von Cattle Decapitations Travis Ryan), abgedreht. Ihr könnt es euch hier ansehen:



