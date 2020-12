Imminence – Turn The Lights On (Deluxe Edition)

Fazit

Nur knapp 1 ½ Jahre nach der Erstveröffentlichung ihres dritten Albums Turn The Lights On legen die Schweden von Imminence nach und bringen ihre Erfolgsscheibe als Deluxe Edition mit beiliegender zusätzlicher Disc heraus. Damit bleibt man natürlich in den Ohren der Fans und kann auf die anstehende Tour Live In Concert Halls auf sich aufmerksam machen. Es bleibt aufgrund der aktuellen Situation natürlich abzuwarten, ob diese überhaupt stattfindet.



Wer die CD noch nicht hat, sollte natürlich bei der Deluxe Edition zuschlagen, denn hier bekommt man eine CD/Vinylplatte mehr!



Anspieltipps: Paralyzed, Room To Breathe und Scars