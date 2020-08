In Flames: erinnern sich im neuen Trailer an Tour zum „Clayman“ Album

Die schwedischen Metalgiganten In Flames haben heute einen neuen Trailer für ihre Clayman (20th Anniversary Edition) veröffentlicht, die am 28. August bei Nuclear Blast erscheinen wird. Zur Feier von 3 Jahrzehnten als Band und auf Tour haben sich Anders Fridén und Björn Gelotte und Bandmitglieder von Earth Crisis, Dark Tranquillity, Moonspell, Darkest Hour, Killswitch Engage, Trivium und Burn It Down für ein Video unter Einhaltung der Abstandsregeln zusammen gefunden, um über In Flames’ unzählige Touren in den letzten Jahren zu sprechen. Schaut euch das Video jetzt an:

Um das zwanzigjährige Jubiläum ihres Meisterwerks, das zu ihrem hart verdienten Durchbruch geführt hat, entsprechend zu feiern, haben In Flames besondere Clayman 2020 Bonus Tracks veröffentlicht, die jetzt auf sämtlichen gängigen Streamingplattformen via Nuclear Blast verfügbar sind. Hier könnt ihr euch sie anhören: https://geni.us/InFlamesClayman2020