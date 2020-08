In Flames: sprechen über die Entwicklung der Band im neusten Album Trailer

Das schwedische Metal Kraftpaket In Flames hat heute den neusten Trailer für ihren kommenden Jubiläumsrelease Clayman (20th Anniversary Edition) veröffentlicht, der am 28. August via Nuclear Blast erscheint. In diesem Video sprechen Björn Gelotte und Anders Fridén über die Entwicklung der Band seit der Veröffentlichung ihres bahnbrechenden Albums Clayman.

Schaut euch Then And Now: The Evolution Of The Band an:

Um das zwanzigjährige Jubiläum ihres Meisterwerks, das zu ihrem hart verdienten Durchbruch geführt hat, entsprechend zu feiern, haben In Flames besondere Clayman 2020 Bonustracks veröffentlicht, die jetzt auf sämtlichen gängigen Streamingplattformen via Nuclear Blast verfügbar sind. Hier könnt ihr euch sie anhören: https://geni.us/InFlamesClayman2020

Am 28. August wird Clayman (20th Anniversary Edition) erscheinen, komplett remastered von Ted Jensen (Pantera, Deftones, Gojira) und mit einem brandneuen Artwortk. Dazu gibt es ein neues instrumentales Medley plus sowie vier neuaufgenommene Versionen von Fanlieblingen wie Only For The Weak und Pinball Map. Die neu aufgenommenen Songs wurden von Howard Benson (My Chemical Romance, Motörhead) produziert und von Chris Lord-Alge (Green Day, Rob Zombie) gemixt. Der neue Instrumental Track Themes And Variations In D-Minor wurde von Roberto Laghi im Topfloor Studios in Gothenburg aufgenommen und produziert. Das Album erscheint digital ebenso als CD Digipak und als 2xLP farbiger Vinyl verpackt in eine Deluxe Trifold mit einem speziellen Booklet. Das Album umfasst elf remastered Tracks auf einer 12” Scheibe und fünf Bonus Tracks auf einer 10” Scheibe.

Pre-saved das Album auf Spotify, Apple Music und Deezer und hört hier die Single Clayman (Re-Recorded): https://geni.us/InFlamesClayman2020

In Flames – The Complete Discography ist hier als Spotifyplaylist verfügbar: https://nblast.de/InFlamesSptfyComplete

Clayman 20th Anniversary Edition Tracklist:

1. Bullet Ride

2. Pinball Map

3. Only For The Weak

4. …As The Future Repeats Today

5. Square Nothing

6. Clayman

7. Satellites and Astronauts

8. Brush The Dust Away

9. Swim

10. Suburban Me

11. Another Day In Quicksand

12. Themes and Variations in D-Minor (instrumental)

13. Only For The Weak (Re-recorded)

14. Bullet Ride (Re-recorded)

15. Pinball Map (Re-recorded)

16. Clayman (Re-recorded)

Mehr zu Clayman (20th Anniversary Edition):

Pinball Map (Re-Recorded) (Official Video): https://youtu.be/goVIhhH165k

Clayman (Re-Recorded) (Official Lyric Video): https://youtu.be/pY-KFWxB_00

About Reimagined Clayman Artwork (Official Trailer): https://youtu.be/vhdw8yrr7rM

Happy Birthday, Clayman (Feat. Adam Dutkiewicz (Killswitch Engage), Max Cavalera (Soulfly), Matt Heafy (Trivium) + more: https://youtu.be/FvLPDtCaGik

The Clayman Returns (Official Teaser): https://youtu.be/3PYyEyrGpQk

Weitere Infos zu In Flames:

www.inflames.com

www.facebook.com/inflames

www.nuclearblast.de/inflames

www.twitter.com/inflames_swe

www.instagram.com/inflames