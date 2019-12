Jason Aldean – 9

Fazit

Ein gutes Album, welches eigentlich nicht unsere Zielgruppe aufgreift. Für die starke Countryausrichtung in teils sehr poppigen Gefilden muss man hier wirklich ganz weit über den hohen Suppenteller blicken. Wie schon gesagt, bleibt 9 eine gute Produktion, die ganz sicher von Bedeutung ist - nur an unseren Lesern vorbeigehen dürfte. Für mich war es mal eine gelungene Abwechslung und hat definitiv Spaß gemacht. Jason Aldean dürfte weiterhin fest im Sattel sitzen und es ist klar, dass er seine Fan Base ausbauen möchte. In tiefen Rockgefilden sehe ich da aber jedoch keine Chance.



Anspieltipps: Champagne Town und Dirt We Were Raised On