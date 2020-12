John Diva & The Rockets Of Love: veröffentlichen neue Single und ein glamouröses Video

Die 80s Glam Rocker John Diva & The Rockets Of Love veröffentlichten am Freitag die neue Single und das dazugehörige Video zu dem Song American Amadeus. Der Song ist auch auf dem kommenden Album American Amadeus zu finden und ist auf allen digitalen Plattformen erhältlich: https://JohnDiva.lnk.to/AmericanAmadeusSingle

Der epische Titelsong American Amadeus, der vor Bombast, Pathos, Glamour und Dekadenz nur so strotzt, artikuliert dieses Flair auch in dem dazugehörenden, im wahrsten Sinne des Wortes, feudalen Videoclip. „Für uns ist American Amadeus der perfekte Titeltrack, da er unser gesamtes stilistisches Repertoire abdeckt“, so John Diva. „Der Song ist glamourös, augenzwinkernd-elektrisierend und verbindet die europäische Hoch- mit der amerikanischen Trash-Kultur.“

Das neue Album American Amadeus erscheint am 15. Januar 2021 über SPV/Steamhammer als CD DigiPak, 2LP Gatefold Edition (mit 3 Bonus Tracks), Download und Stream: https://JohnDiva.lnk.to/AmericanAmadeus

Tourdaten 2021:

05.03. DE-Bremen, Aladin

06.03. DE-Solingen, Cobra

07.03. DE-Berlin, Galaxy

12.03. DE-Fulda, Kreuz

13.03. DE-München, Strom

14.03. DE-Köln, Kantine

18.03. DE-Kiel, Orange Club

19.03. DE-Hamburg, Grünspan

24.03. DE-Aschaffenburg, Colos-Saal

25.03. DE-Stuttgart, Universum

26.03. CH-Davos, Montana Saal

27.03. CH-Davos, Parsennhütte

09.04. DE-Bensheim, Rex

10.04. DE-Leipzig, Naumann

16.04. DE-Koblenz, Cafe Hahn

17.04. DE-Bochum, Zeche

23.04. DE-Isernhagen, Blues Garage

24.04. DE-Osnabrück, Rosenhof

Tour Agentur: Wizard Promotions – https://wizpro.com/

https://www.johndiva.com/

https://de-de.facebook.com/johndiva.rocks/

Quelle: Steamhammer/SPV