Wieder konzentrieren wir uns auf die. Auf dem Weg dorthin bittetab 18:00 zum Austauschtag und beginnt mit Post-Grunge-Rock vonaus Flensburg, die ihrem Namen alle Ehre machen. Sie nutzen die Chance und promoten ihre neue EP, die im Juli erscheint.

Auf zum Rockcamp, um 19:30 gibt es dänischen Melodic Hard-Rock von D-A-D Frontmann Jesper Binzer auf die Ohren. Nach eigenen Aussagen reicht ihm der Job bei Disneyland After Dark nicht. Gute Musik muss rund um die Uhr, rund um den Globus gespielt werden. An der Gitarre ein alter Bekannter. Soren Andersen zeigte u.a. bei Glen Hughes schon sein Können.

Nach der Umbaupause erwartet uns um 21:00 die legendäre Folkrockband Big Country in einem ordentlich gefüllten Rockcamp. Eigentlich war es ein 80er Jahre Doppelkonzert, denn Bassmann Derek Forbes steuert die Hits seiner alten Band Simple Minds bei. Das ist beim Opener Waterfront noch nicht jedem klar. Mit Harvest Home folgt die 82er Debütsingle von Big Country mit den typischen schottischen Folkmelodien. Sänger und Gitarrist Simon Hough kommt dem 2001 verstorbenen Original Stuart Adamson stimmlich sehr nah. Auf The American, einem weiteren Simple Minds Stück, folgt der größte Big Country Hit Look Away. Hough klärt über die Personalien auf, erklärt warum der eigentliche Basser Scott Whitley an die Gitarre gewechselt ist. Drummer Mark Brzezicki ist das einzige Gründungsmitglied der Band auf der Bühne, denn auch der Keyboarder Brian McNeil ist von China Crisis dabei. Dessen Welthit Wishful Thinking folgt als nächstes. Angetan von den Simple Minds Titeln wie Alive And Kicking oder Someone Somewhere (In Summertime) fehlt trotzdem der spezielle Sound, den Big Country auszeichnete. Ganz am Ende blitzt er bei den Titeln Chance, Wonderland und Fields Of Fire etwas auf. Die Zugabe Don´t You (Forget About Me) ist symptomatisch für eine bessere Simple Minds Coverband am heutigen Abend.

Und sonst noch? Der Austauschtag auf der Jungen Bühne geht um 19:30 mit TekMao aus Frankreich weiter. Gleichzeitig ist beim NDR Jeden Tag Sylvester. 21:00 Uhr ertönt wieder auf der Jungen Bühne Overseer aus England. Ihr Post-Grunge-Rock zieht eine eingefleischte Fangemeinde in den Ratsdienergarten. Die entsprechende Klientel des NDR wechselt unterdessen zum Hauptbahnhof. Die momentan stark angesagt Pop-Combo Nervling füllt den Vorplatz um 22:00 komplett aus. Sie präsentieren ihr neues Album Keine Ahnung. Erstmalig in Deutsch und mit Band, denn sie waren vorher immer nur als Duo unterwegs. Die Metaller unter den KiWo-Besuchern pilgern unterdessen in die Showbox der Pumpe. Sie erwartet eine lange Nacht. Von 23:00 Uhr an stehen Mithril (Thrash Metal), Firth Of Drangiss (Power Metal) und Moment Of Salvation (Blackcore) auf der Bühne.