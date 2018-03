„Pandas Unleashed”

Artist: Korben Dallas

Herkunft: Neuwied / Deutschland

Album: Seite A (EP)

Genre: Metalcore, Pandacore

Spiellänge: 18:30

Release: 24.03.2018

Label: Unsigned, Eingenvertrieb

Link: https://www.facebook.com/pg/KorbenDallasPandacore/about/?ref=page_internal

Bandmitglieder:

Vocals – Piny

Guitars – Paule

Bass – Totti

Ole Pistole – Drums

Guitars – Daniel

Tracklist:

1. Jetzt Nicht

2. Rocky

3. Stirb

4. Sichtweise

10 Jahre Korben Dallas, da ist auch endlich mal wieder eine Veröffentlichung fällig. Bisher bei Veröffentlichungen doch eher knausrig, legen sie diesmal zwar kein Album vor, aber wenigstens eine EP mit dem Titel Seite A und einer Länge von 18:30. Bei diesem Titel dürfen wir dann ja wohl auch auf eine EP mit dem Titel Seite B hoffen. Nochmals die gleiche Länge und dann haben wir ja das Album. Aber zunächst mal alles reine Spekulation von mir!

So jetzt auch wieder zurück zu den Facts. Korben Dallas kommen aus Neuwied am Rhein. Sie spielen einen Metalcore mit deutschen Texten. Das Ganze sehr melodiös. Sie selbst nennen das Ganze Pandacore. Das trifft es auch irgendwie, denn die Jungs sind genauso knuffig wie ein schwerfälliger chinesischer Pandabär. Ihre erste Veröffentlichung Schwarz Auf Weiß.Punkt! (2013) kam in der Szene richtig gut an. Diese ist übrigens noch über die Bandseite erhältlich. Da sollten alle schnell zuschlagen, denen die neue EP Seite A gefällt und die das Album Schwarz Auf Weiß.Punkt! noch nicht haben.

Seite A stellt aus meiner Sicht eine Weiterentwicklung von Korben Dallas dar. Nach wie vor im Core und Punk verwurzelt, bleiben die deutschen Texte. Der Metalcore Sound wird unter anderem durch mehr Groove aufgebrochen. Dadurch ergibt sich Raum für mehr Vielfalt im Sound.

Auf der vorliegenden EP sind 4 sehr groovige und stimmungsvolle Songs in deutscher Sprache enthalten, die sich inhaltlich zwischen oberflächlichem Blödsinn (Stirb) gepaart mit gar nicht mal so oberflächlichen Spitzen (Jetzt Nicht) bewegen. Sichtweise spielt darauf an, dass jeder ein Recht darauf hat, mit seiner Ansicht ein Arschloch zu sein. Ein richtiges Arschloch scheint auch Rocky zu sein, der im gleichnamigen Song besungen wird. Denn der ist dumm wie Brot, er checkt es einfach nicht bzw. kriegt er nichts auf die Kette. Die Band lädt jedoch dazu ein, die Songs selbst zu interpretieren, da das doch noch mehr Spaß macht!

So richtig Ernst nehmen sich Korben Dallas nicht. Das sollte auch jedem Hörer klar sein. Die Jungs haben eine Menge Fun und das ist auch gut so.

Musikalisch werden teilweise schwere Geschütze aufgefahren. Hardcore Riffs und krachenden Gitarren. Drummer Ole Pistole hat seine Waffe entsichert und versteht damit umzugehen. Sänger Piny, der live auch gerne als Captain Mosh auftritt, beherrscht sowohl die Clean Vocals, als auch unerbittliche tiefe Growls. Wie ich bereits weiter oben beschrieben habe, groovt das Ding richtig gut. Den Jungs ist es auf dieser EP gelungen, ihr Livefeeling mit einzufangen. Da merkt man, dass sie absolute Freude an dem haben, was sie machen: einzigartiger Pandacore.

Apropos live: Ihr solltet euch Korben Dallas live mal reinziehen, denn das ist wirklich ein tolles Erlebnis mit hohem Spaßfaktor. Die Releaseparty wird am 24.03.2018 in der Vulkanhalle in Kruft sein.

Ende April / Anfang Mai folgt eine kleine Tour mit den Mates der Band Vorlaut:

27.04.2018 Koblenz

28.04.2018 Geseke

30.04.2018 Rheine

04.05.2018 TBA

05.05.2018 Gronau

Korben Dallas - Seite A (EP) Fazit: Korben Dallas haben mit Seite A eine überaus erfrischende Pandacore EP hingelegt. Metalcore mit punkigen Attitüden und einem gewaltigen Schuss Groove. Da gibt es nur eins: Seite B muss auch her. Aber Vorsicht: nicht für Leute, die in allem einen Tiefsinn sehen müssen / wollen.



Anspieltipps: Rocky, Stirb Juergen S. 8.1 2018-03-20 8.1 Gesamtwertung Leserwertung: ( 0 Votes) 0.0

