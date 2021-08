Name: Korn To Raise Hell – Kräuter-Likör

Herkunftsland: Deutschland

Firma: EMP (Exklusiv)

Art des Getränks: Kräuter-Likör

Jahrgang: entfällt

Link: https://www.emp.de/

Abfüllmenge: 500 ml

Volumenprozent Alkohol: 50,00 %

Wir haben schon viele Spirituosen bei uns in den Metaldrinks besprochen Kräuter-Liköre sind da doch eher seltener, aber wir wollen euch auch da nicht im Regen stehen lassen. In diesem Artikel besprechen wir den Korn To Raise Hell – Kräuter-Likör, den es exklusiv bei EMP gibt. Das schlichte wie klassische Design der Firma aus dem Emsland braucht nicht viel, um das Markenzeichen mit metallastigen Verzierungen zu vereinen. Auch hier wird der mittlerweile oft genutzte Korkenverschluss genutzt. Dunkel wie die Substanz in der Flasche, kommt das ganze Produkt rüber und weckt schnell das Interesse. Hergestellt für EMP hat die Storch Manufaktur GmbH aus Brüggen den Korn To Raise Hell.

Mit Korn To Raise Hell verspricht uns EMP einen teuflisch komplexen Kräuter-Likör mit 18 verschiedenen Kräutern. In der vordersten Reihe stehen Thymian und Salbei, die dem Kräuter-Likör den intensiven sowie würzigen Touch verleihen. Ungesüßt und mit 50,00 % Volumenprozent Alkohol geht es auf einen Höllentrip! Die Variation aus handverlesenen Kräutern und die Weizenkornbasis machen den hochprozentigen Likör zu einem feurigen Erlebnis. Nach dem kurzen süßen Kräutererguss kommt die Schärfe langsam im Abgang auf den Punkt. Bei einem großen Schluck spürt man die 50 Umdrehungen die Speiseröhre herunterrinnen. Kräftig aber nicht erschlagend dringt der Korn To Raise Hell in den Kopf und kann mit anderen Likören dieser Art ohne Probleme mithalten. Mit 39,90 € pro 0,5 Liter Flasche merkt man, dass die Qualitätsmesslatte hoch liegt und auch erfüllt werden kann. Hustensaft-Feeling gibt es durch die Kräuternote – alles aber auf einem hohen Niveau.