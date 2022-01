Lotrify – Time Fracture

So langsam leert sich die Wühlkiste der liegengebliebenen Alben des letzten Jahres. Zwischen den ganzen neuen Sachen des Jahres 2022 bin ich jedoch immer mal wieder in der Versuchung nachzuschauen, was denn da vielleicht noch so Gutes drin ist. Und doch tatsächlich finde ich da noch das eine oder andere Sahnestückchen.

Dazu gehören gewiss auch Lotrify mit ihrer Scheibe Time Fracture aus dem Dezember letzten Jahres. Lotrify kannte ich bisher noch nicht, daher einfach mal schnell nachgeschaut: Lotrify kommen aus Baden, nicht Baden – Baden, sondern Baden aus dem Kanton Aarau in der Schweiz.

Lotrify sind schon seit 2008 unterwegs und das auch im nahezu gleichen Line-Up mit Sacha Wacker (Gesang), Silvan Laube (Bass, Hintergrundgesang), Fabian Umiker (Gitarre), Yannick Bislin (Gitarre, Hintergrundgesang) und Sergey Belyavsky (Schlagzeug). Lediglich der Mann hinter der Schießbude hat ein paar Mal gewechselt, aber da ist mit Sergey Belyavsky seit 2012 die richtige Besetzung gefunden worden.

Live durfte man schon mit solchen Kalibern wie Exodus, Testament oder Gojira zusammen auf der Bühne stehen.

Lange Zeit standen nur eine Demo (2011) und eine EP aufnahmetechnisch zur Verfügung. 2018 folgte das Debütalbum Resilience und nun mit Time Fracture das Nachfolgealbum. Wobei Time Fracture zunächst eine EP werden sollte. Mit Polly, bzw. Corona kam dann aber alles anders und man hatte genügend Material zusammen, sodass man nun doch ein komplettes Album veröffentlichen konnte.

Bereits mit dem Opener Left Behind haben mich die Badener auf ihrer Seite. Da geht es so richtig fett ab und die Schweizer zeigen, dass es hinter den Bergen in den Alpen nicht nur Burning Witches gibt, sondern auch andere Bands, die für den Metal brennen.

Am ehesten würde ich die Mucke auf der Platte als Modern Metal, Groove Metal bezeichnen. Eine Menge Groove und Rhythmus ziehen sich durch die einzelnen Songs. Es gibt sowohl Screams als auch Growls. Da schlägt das Metalpendel nach beiden Seiten aus und es pendelt hin und her zum Knochenzerbersten. Genreübergreifend hören wir mehrere Einflüsse von Metalcore bis Black Metal, wobei es ziemlich melodiös bleibt, trotz krachender Mucke.

Time Fracture ist eine tolle Sache für Metaller, die nicht nur Old School sind, sondern sich auch gerne einmal Modern Metal anhören möchten.

