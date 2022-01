Sloper – Pulverise

Sloper – noch nie was von gehört? Dann geht es euch genauso wie mir. Die Rockband wurde erst vor etwas mehr als zwei Jahren gegründet, hat im letzten Jahr ihr erstes Album Pulverise herausgebracht und damit die gleichnamige EP vom Vorjahr abgelöst. Hinter dem Projekt stehen jedoch keine jungen Musiker, sondern erfahrene Headbanger. Die beiden Schlagzeuger Cesar Zuiderwijk (Golden Earring) und Mario Goossens (Triggerfinger) bringen Sloper auf Kurs. Unterstützt werden sie vom britischen Sänger Peter Shoulder (Winterville, The Union) und dem Gitarristen Fabio Canini. Der Ton ist schroff, der Sound drückend und trotzdem bleiben die Musiker ziemlich fest im klassischen Sattel sitzen. In über 50 Minuten und dreizehn Songs führen die Musiker den Hörer durch eine abwechslungsreiche Klanglandschaft, die mindestens so viele Gesichter wie ihr Artwork aufweist. Einige wurden durch die Show 2020 beim WDR-Rockpalast auf die Formation aufmerksam, wer sie danach wieder aus dem Auge verloren hat, sollte mal bei Pulverise hineinhören. Starke Gitarren, freche Soli und ein gut aufgelegter Peter Shoulder bringt Zündstoff in die Session. Den Albumtitel nehmen die Musiker sehr ernst und pulverisieren alle Zweifel, ob das Projekt tatsächlich konkurrenzfähig ist. Groovende Stücke wie Painting Open Windows schießen schnell in die alte Hüfte, um das Tanzbein zu schwingen. Leicht punkig agiert zum Beispiel der Opener I’m Gonna Getcha, der zudem das Alternative Lager streicht und dabei recht progressiv zu Werke geht. Einfach Sloper in einen Genrepool werfen geht nicht und wäre definitiv zu billig. Mögen muss man die verschiedenen Handschriften, die immer wieder versuchen, den Finger in den wunden Punkt zu drücken. Rock ’n‘ Roll Einflüsse liegen bei Hang ‚Em High in der Luft. Das einzige und größte Manko ist, dass zwischen den vielen guten Nummern leider nicht ein einziger Kracher wartet. Dafür läuft die Scheibe super rund und in meiner Anlage schon zum Xten-Mal, während die lästige Büroarbeit erledigt werden muss. Als Begleiter im Alltag kann man Pulverise jedem Rocker anbieten, der auf drückende Bässe und scharfe Schlagzeugaktivitäten steht.

