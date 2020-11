Majestica: kündigen „A Christmas Carol“ Adventskalender an

Tommy Johansson kommentiert: ”Dieses Jahr präsentieren wir euch unseren allerersten Adventskelander! Gemäß der Tradition werden wir jeden Tag ein Türchen unseres Majestica-Kalenders öffnen, der für jeden Tag neue Überraschungen bereithält. Da unser kommendes Album A Christmas Carol ein Symphonic Metal Weihnachts-Musical ist haben wir die gesamte Geschichte um Ebenezer Scrooge in ein Musical basierend auf unseren Songs verarbeitet – mit vielen Schauspielern auf der Bühne, um das wahre Musical Feeling zu erhalten. Die Musik weicht manchmal von der Originalversionen ab, um es ein wenig spannender zu machen! Wir werden auch Clips von der Entstehung des Albums zeigen, Einblicke hinter die Kulissen des Musicals und der Enstehung der Musikvideos. Und um das ganze abzurunden haben wir auch ein paar Majestica Weihnachts-Give Aways. Wie könnte noch mehr Power Metal in Weihnachten stecken? Vielleicht gar nicht?

Wir hoffen, es wird euch allen Spaß machen und dass ihr vom ersten Tag in die richtige Weihnachtsstimmung kommt, wie wir sie schon seit Juli haben. Also frohe Weihnachten von Majestica und wir schenken euch: A Christmas Carol – Das Symphonic Power Metal Weihnachts Musical!”

Was wir zum Album sagen: