Mass Worship: veröffentlichen „Revel In Fear“ aus „Portal Tombs“

„Das Wichtigste im Leben ist es, den Tod zu akzeptieren und ein Leben zu führen, in dem wir unserem unvermeidlichen Ende entgegensehen„, sagt die Band über Revel In Fear, den neuesten Song von Mass Worships kommendem Album Portal Tombs, das am 4. Februar 2022 veröffentlicht werden soll.

In echter DIY-Manier hat die Band das Video mit ihrem Live-Gitarristen Niklas Sandin selbst produziert. Seht euch Revel In Fear (Official Video) an:

Mass Worship zusammen mit Lik

Tombs Of Misanthropy Tour 2022

09.03.22 (DE) Leipzig – Soltmann

10.03.22 (CZ) Prague – Modrá Vopice

11.03.22 (AT) Vienna – Escape

12.03.22 (DE) Passau – Zauberberg

13.03.22 (AT) Dornbirn – Kulturcafé Schlachthaus

14.03.22 (CH) Martigny – Sunset Bar

15.03.22 (CH) Basel – Sommercasino

16.03.22 (BE) Deinze – Elpee

17.03.22 (NL) Oss – Groene Engel

18.03.22 (DE) Bochum – Rockpalast

19.03.22 (DE) Hamburg – Hafenklang

20.03.22 (DE) Göttingen – Freihafen EinsB

21.03.22 (DE) Hannover – Café Glocksee

22.03.22 (DE) Munich – Backstage

23.03.22 (DE) Stuttgart – JuHa West

24.03.22 (DE) Trier – Mergener Hof

25.03.22 (DE) Mainz – Schon Schön

26.03.22 (DE) Berlin – cassiopeia

27.03.22 (DE) Osnabrück – Bastard Club

Obwohl die Stockholmer Band Mass Worship einen Großteil der Jahre 2020-2021 mit dem Schreiben und Aufnehmen von neuem Material verbracht hat, hat sie eine äußerst erfolgreiche Tour als Support der polnischen Death Metal-Legenden Vader absolviert. In der Zwischenzeit sind Mass Worship bereit, ihren zweiten Longplayer zu veröffentlichen. Portal Tombs ist eine erschreckende, aber elektrisierende Erkundung der düsteren Tiefen der menschlichen Natur: eine monolithische Manifestation der musikalischen Kraft, die Mass Worship ausmacht. Inspiriert von Bands wie At The Gates, Mastodon und Meshuggah, könnten Mass Worship mit vielen Bands verglichen werden, aber irgendwie schmieden sie ihre musikalische Identität zu etwas außergewöhnlich Unverwechselbarem und Transzendentem, und das mit genug Selbstvertrauen und Überzeugung, um selbst die orthodoxesten Fans des Genres zu überzeugen.

Mehr zu Portal Tombs: