Imperial Triumphant: veröffentlichen neues Live-Album „An Evening With Imperial Triumphant“ – „Chernobyl Blues“ (Live At The Slipper Room) Video jetzt online

Die Experimental-Metaller Imperial Triumphant haben jüngst (26.11.) ein neues Live-Album mit dem Titel An Evening With Imperial Trumphant über Century Media Records veröffentlicht. Das neue Album wurde letztes Jahr im berühmt-berüchtigten Slipper Room in New York City aufgenommen und enthält Tracks von den letzten beiden LPs der Band, dem 2020er Album Alphaville und dem 2018er Album Vile Luxury. Um die Veröffentlichung ihres neuen Live-Albums zu feiern, hat die Band die zweite Single/Musikvideo aus dem Album veröffentlicht. Fans können sich das Video zu Chernobyl Blues hier ansehen.

Das neue Live-Album An Evening With Imperial Triumphant ist ab sofort erhältlich.

Mehr zu An Evening With Imperial Triumphant: