Mentally Blind: veröffentlichen ihr neues Video „One For No One“

Die Band sagt folgendes zur ersten Single:

„As people, we tend to ignore surrounding issues until they impact us directly.

This is a sort of madness that makes us think that we’ve got control over everything while in reality, we’re losing grip. This approach often leads to inevitable tragedies that everyone no one believes in, even though everyone sees it coming.“

Mentally Blind gründeten sich im Jahr 2009 und erlangten in der lokalen Szene schnell Anerkennung. 2015 veröffentlichten sie ihre erste EP The Perception.

Dies wurde schnell zu einem Wendepunkt für die Band und öffnete die Tür für viele Shows in ganz Polen, was die Gruppe an die Spitze des modernen polnischen Metals brachte.

Die Musik ist eine Mischung eine aus Progressive Metal voller technischer Riffs und melodische Refrains, verträumtem Ambiente und sogar analogen Synthesizern.

Die Online-Präsenz der Band ist auch dank eines Auftritts bei Jared Dines‚ Battle Of The Bands und der Tatsache, dass ihr Sänger Antek Olech als einer von zehn potenziellen neuen Sängern für die Band Northlane in deren weltweitem Casting ausgewählt wurde, deutlich gewachsen.

Zu den Live-Auftritten gehören zwei Europatourneen zusammen mit The Materia sowie viele eigenständige Shows, mit Bands wie Monuments, Bury Tomorrow, Hactkivist, Uneven Structure oder Napoleon.

Mentally Blind veröffentlichen ihr Debütalbum Stage: Zero am 10.02.2021.