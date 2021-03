Mind Patrol: veröffentlichen zweite Single „Hell On Earth“ aus kommendem Album am 26. März

Thrash Metal der Marke „Mitten in die Fresse“ produzieren die Schweizer Mind Patrol (nicht zu verwechseln mit den luxemburgischen Prog Metallern Mindpatrol) seit 2012. Das Quartett aus Luzern, das aktuell aus Yves Nellen (Vocals, Guitars), Christian Pfister (Guitars), Fäbu (Bass) und Mättu Gsteiger (Drums) besteht, bewegt sich auf einem Grat aus Härte, eingängigen Melodien und Mitgrölgesang in den Refrains. Mit ihrem Debütalbum Against All Predictions (2018) konnten die Schweizer international auf sich aufmerksam machen und heimsten reihenweise großartige Reviews ein. Als Support von Raven, Skull Fist, Poltergeist, Striker, Night Demon, Gonoreas, Dust Bolt, Crisix, Tim „Ripper“ Owens … konnte sich der Thrash-Vierer den Ruf als gute Liveband erspielen.

Bereits im letzten Jahr zeichnete sich ab, dass die Jungs den Corona-Lockdown nutzen, denn bereits am 30. Oktober erschien das amtliche Brett Liars To Impale, die erste Single aus dem kommenden zweiten Album, die definitiv Lust auf mehr machte. Die Schweizer Schädelspalter lassen sich nicht lumpen und stehen aktuell mit ihrer zweiten Single Hell On Earth in den Startlöchern, die es ab dem 26. März auf die Ohren gibt. Die Hölle auf Erden haben wir alle im Verlauf des letzten Jahres im Lockdown ohne Konzerte und Festivals und amtliche Live-Vollbedienung erlebt, nun kommt der amtliche Soundtrack dazu. Auch das Cover könnte definitiv nicht besser gewählt sein, denn unsere Hochqualifizierten in Berlin haben sich in den vergangenen Monaten nicht gerade mit Ruhm bekleckert und gehen dementsprechend verdient auch nicht ohne Schrammen und Kratzer aus der Krise hervor. Aber um es mit Merkels Worten zu sagen …: „Wir schaffen das!“

Hier könnt ihr euch schon mal den Teaser geben: