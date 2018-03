Miss May I: kündigen Sommer-Tour durch Europa an

Miss May I: kündigen Sommer-Tour durch Europa an

Die aus Ohio stammenden Metalcore-Kings Miss May I kündigen heute ihre kommende Sommer-Tour durch Europa an, die sowohl zahlreiche Festival-Shows wie auch ausgewählte Shows mit Parkway Drive (PD), Thy Art Is Murder (TAIM), Emmure (EM) und/oder Knocked Loose (KL) beinhalten wird! Zudem dürfen sich Fans aus Litauen, Estland, Lettland und Portugal über einige Headline-Shows der Band freuen. Eine komplette Übersicht aller anstehenden Termine findet ihr hier:

European Summer

05.06. F Lyon – Le Radiant (w/ PD, EM, TAIM)

06.06. A Dornbirn – Kultursommer Open Air (w/ PD, TAIM, EM, KL)

08.06. UK Donington – Download Festival

10.06. D Oberhausen – Kulttempel (w/ TAIM, EM, KL)

11.06. D Hamburg – Logo (w/ TAIM, EM, KL)

12.06. D Nürnberg – Z-Bau (w/ EM, KL)

13.06. A Salzburg – Rockhouse (w/ TAIM, EM, KL)

14.06. D Ferropolis – With Full Force

15.06. PL Wroclaw – A2 (w/ PD, EM, KL)

16.06. LT Kaunas – Lemmy Club #

17.06. EST Tallin – Club Tapper #

18.06. LV Riga – Melna Piektdiena #

19.06. PT Lisbon – RCA Club #

20.06. PT Porto – Hard Club #

21.06. PT Loulé – Bafo de Baco #

22.06. D Hanover – Faust (w/ TAIM, EM)

23.06. B Dessel – Graspop Metal Meeting

29.06. NL Ysselsteyn – Jera on Air

# Miss May I headlining#

Shadows Inside sowie die dazugehörige Merchandise-Kollektion könnt ihr Das aktuelle Albumsowie die dazugehörige Merchandise-Kollektion könnt ihr hier bestellen.

Shadows Inside wurde von Drew Fulk (Motionless In White, Emmure, Crown The Empire) und Nick Sampson (Asking Alexandria, Born Of Osiris) co-produziert. Der Mix wurde von Andrew Wade (A Day To Remember, The Word Alive, Neck Deep) erledigt.

Shadows Inside:

Shadows Inside MUSIKVIDEO:

Lost In The Grey MUSIKVIDEO:

Casualites STREAMVIDEO:

Making Of Documentary #1:

Making Of Documentary #2:

Making Of Documentary #3:

Making Of Documentary #4: Mehr zuMUSIKVIDEO: https://youtu.be/_xbXDwP5Rik MUSIKVIDEO: https://youtu.be/uY2jLCYIZg0 STREAMVIDEO: https://youtu.be/MVX9iJ7phZI Making Of Documentary #1: https://youtu.be/RbVxunUaOhE Making Of Documentary #2: https://youtu.be/QcdCV5WQuXw Making Of Documentary #3: https://youtu.be/zWGrG5XqhNc Making Of Documentary #4: https://youtu.be/TIeQJIcOR4g

Miss May I sind:

Levi Benton – Vocals

BJ Stead – Guitar

Justin Aufdemkampe – Guitar

Ryan Neff – Bass

Jerod Boys – Drums

Kommentare

Kommentare