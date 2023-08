Moonspell: feiern 20-jähriges Jubiläum von „The Antidote“

Ursprünglich 2003 von Century Media veröffentlicht, ist The Antidote ein weiteres Moonspell-Album, das die Pfade des trendigen Symphonic Metal verlässt, der damals die Szene beherrschte. Es ist ein Album, das sich über die aufweichenden Kräfte des Power Metal lustig machte, die die Szene vor 20 Jahren zu vergiften begannen. Daher wurde es von den Fans und der Presse gleichermaßen missverstanden.

Das hinderte The Antidote jedoch nicht daran, eine längst vergriffene, ausverkaufte Platte und ein unbenannter Klassiker zu werden. Um die zwei Jahrzehnte seines Bestehens gebührend zu feiern, wird The Antidote am 29. September 2023 über Napalm Records unter exklusiver Lizenz von Century Media wiederveröffentlicht! Genau 20 Jahre nach der Erstveröffentlichung bringen Moonspell erneut die Angst und die Einschüchterung eines Albums, das von dem inspiriert wurde, wovor wir uns fürchten: unseren dunkelsten Träumen und düsteren Kreuzungen. Es ist ein tribales, rituelles Album ohne die plastische, geschäftsmäßige Schönheit dessen, was im Laufe der Zeit zum Gothic Metal wurde.

Ein Album, das dich zu Tode erschreckt und dich in die Wahrheit der Dunkelheit einhüllt.

Ein Album, das auch ein Buch von Jose Luis Peixoto ist, einem der berühmtesten Autoren Portugals, und das Fallen unter deinen Füßen und Löcher in deinem Geist öffnet – ein Werk, das nichts für schwache Nerven ist.

Hier ist Ihre zweite Chance, es zu besitzen und die Bestürzung in eurem Inneren einzufordern. Das Gegengift in seinem Becher gehört euch – wenn ihr es nur wagen könntet …

The Antidote wird ab dem 29. September als CD Digipak, LP Gatefold Vinyl Edition und als limitiertes Deluxe Earbook erhältlich sein. Bestellt diesen unverzichtbaren Moonspell-Klassiker hier vor!

The Antidote – Tracklisting: (Vollansicht im Time For Metal Release-Kalender hier)

1. In And Above Men

2. From Lowering Skies

3. Everything Invaded

4. The Southern Deathstyle

5. Antidote

6. Capricorn At Her Feet

7. Lunar Still

8. A Walk On The Darkside

9. Crystal Gazing

10. As We Eternally Sleep On It

Moonspell live:

August 10, 2023 (CZ) Brutal Assault

August 11, 2023 (ROM) Bucovina Motorfest

August 25, 2023 (PT) Milagre Metaleiro

Moonspell online:

https://www.moonspell.com

https://www.facebook.com/moonspellband

https://www.instagram.com/moonspellofficial