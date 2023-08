Sex Beat: Visions präsentiert den brandneuen Track „Tillie“ der Berliner Punkbande

Treibende Drums, verzerrte Bässe und lärmende Gitarren – Sex Beat sind der letzte rotzige Abschied einer Generation, die den Bach runtergeht. Sex Beat entfesseln eine unbändige Wut, originelles Songwriting, unverblümten Zynismus und eine energiegeladene Live-Show.

Hört euch Tillie bei Visions gleich hier an.

Da ist er… der Beat der großen Stadt – und ich dachte schon, die Gang wäre schon in Rente und dann flattert die Post ins Haus: Peeps von Surf Nazis Must Die, Herpes, Heat … wilde Nummer, hitverdächtig und ungestüm … Jetzt, ein paar Monate später, sind Leute weg und neue da und die Sache läuft. Am Sound hat sich nichts geändert, liefert das energetische Quartett weiterhin extrem treibenden Upbeat-Postpunk oder No Future-Sound. Man hört etwas Parquett Courts, etwas Uranium Club, etwas Dischord-Sound und 70s Punk – schneidende Gitarren, wummernder Bass und ein von 16tel getriebenes Schlagzeug – hektisch, rhythmisch, schiebend, manchmal hypnotisch repetitiv. Und über all dem schnarzt der aufgekratze Gesang von Florian Pühs, der über all jene Großstadt/Kleinstadt/Jugend/Durchdreh-Sachen singt, die einem manchmal sehr bekannt und manchmal sehr unbekannt vorkommen. Es werden auf jeden Fall Antworten auf einige der wichtigen Fragen des Lebens gegeben – oder wisst Ihr was Hüsker Dü tun würde? Oder was mit Dennis Rodman los ist, warum der Fahrstuhl dich nicht runterziehen soll oder was die Höhe-und Tiefpunkte im Leben eines Liftboys sind?

Call Me Tracklist: (Vollansicht im Time For Metal Release-Kalender hier)

1. Call Me

2. Dennis Rodman

3. Tillie

4. Secrets

5. What Would Hüsker Dü?

6. Ups & Downs In A Liftboy`s Life

7. Nasal Spray

8. Punks Of Portland

9. Sort It Out

10. Don`t Let The Elevator Bring You Down

Sex Beat online:

https://www.instagram.com/sexbeatband/

https://sex-beat.bandcamp.com/album/demo