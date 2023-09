Mortajas: kündigen neues Album an, erster Song enthüllt

Mortajas wurden 2020 in der Stadt Villa Alemana / Chile gegründet, um Doom Metal auf Spanisch zu spielen. Zum Line-Up der Band gehören Mitglieder bekannter chilenischer Doom-Bands wie King Heavy, Mourners Lament und Mar de Grises.

Ihr Debütalbum wurde im Januar 2021 von dem peruanischen Label Gate of Horror veröffentlicht und später für Europa von Rafchild Records (Deutschland) neu aufgelegt. Im Jahr 2022 veröffentlichte die Band ein Split-Album mit den klassischen Doom Metallern von Anguish (Schweden), die beim rumänischen Label Sun & Moon Records erschien.

Mortajas‚ neues Album Mortajas II wird am 18. Oktober 2023 veröffentlicht und enthält fünf Tracks aus reinem Doom Metal. Das Album enthält Gastbeiträge von Juan Escobar von Wooden Veins / Ex-Mar de Grises, der für die Keyboards auf dem Track He Perdonado verantwortlich war, und Carlos Cabezas, der ein aktives Mitglied der kultigsten chilenischen Band Los Jaivas ist. Er schuf die Arrangements für Bajo Un Nuevo Sol und brillierte mit Quena, Zampoña, Trompe, Trutruca, Charango, Percussions und Gesang.

Um ihre neue Veröffentlichung zu promoten, arbeiten Mortajas an ihrer ersten Europatournee für November 2023, die zwei der wichtigsten Doom-Festivals in Europa Dutch Doom Days und Doom Over Viena und einige andere exklusive Gigs beinhaltet.

Seht euch das neue Video Miedo Y Dolor hier an:

Vorverkauf / digitales Album: https://sunandmoonrecords.bandcamp.com/album/mortajas-ii

Mortajas II – Tracklisting: (Vollansicht im Time For Metal Release-Kalender hier)

1. Miedo Y Dolor

2. Las Palabras Del Silencio

3. Bajo Un Nuevo Sol

4. Perdido En Un Mar

5. He Perdonado

„Mortajas ist epischer Doom Metal aus Chile. Erstaunlicher Doom mit schönem spanischen Gesang. Das zweite Album Mortajas II wird im Herbst 2023 erscheinen.“

– Sun & Moon Records –

Mortajas online:

https://www.facebook.com/mortajasdoom/

https://www.instagram.com/mortajasdoom/