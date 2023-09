Devastator: unterzeichnen Multi-Album-Vertrag bei Listenable Records

Gegründet im Jahr 2017, eroberten Devastator die lokale Szene in Derbyshire und Nottinghamshire im Sturm mit ihrer unerbittlichen Interpretation des primitiven Black Thrash Attack. Nach der Veröffentlichung ihres selbstbetitelten Drei-Track-Demos, das stark von den Titanen von gestern wie Sodom, Bahory, Venom, Hellhammer und Motörhead inspiriert war, wurde der Grundstein für das gelegt, was noch kommen sollte.

Im Jahr 2020 unterzeichneten Devastator einen Ein-Album-Deal mit dem britischen Indie-Label Clobber Records und veröffentlichten ihr Debütalbum Baptised In Blasphemy, das in der Presse auf fünf Kontinenten großen Anklang fand und die Aufmerksamkeit anerkannter Branchengrößen wie Ben Ward (Orange Goblin) erregte, Tony Dolan (Venom Inc. ) und Dom Lawson (Metal Hammer/The Guardian) – eine außergewöhnliche Leistung für ein Underground-Debütalbum, das in den schwierigen Zeiten der weltweiten Pandemie veröffentlicht wurde.

Das Debütalbum der Band Baptised In Blasphemy wird im November 2023 komplett neu abgemischt und remastered mit neuem Artwork und acht Bonustracks wiederveröffentlicht, das neue Album folgt im Frühjahr 2024 – alles auf Listenable Records.

Devastator kommentieren: „Wir freuen uns sehr, mit Listenable Records zusammenzuarbeiten, um euch die definitive Version unseres gefeierten Debüts Baptised In Blasphemy zu präsentieren, die von Audiomage in den Godhand Studios in Derbyshire, UK, klanglich verbessert wurde, um ein maximales Gemetzel zu erzeugen! Spielt es laut, betet die Ziege an und huldigt dem Tod“.

Devastator haben im Mai letzten Jahres eine brandneue Single mit dem Titel Liar In Wait veröffentlicht und werden am 1. September 2023 auch eine brandneue Single Death Forever herausbringen. Sowohl Liar In Wait als auch Death Forever werden für das nächste, noch unbetitelte Album der Band neu eingespielt.

„Devastator spielen wilden, schäbig-knorrigen Black-Thrash mit einer giftigen Ader. Das ist hässliche Musik für eine dreckige, abgefuckte Welt.“

Dom Lawson

„Dies ist eine knurrende, rohe und knorrige, blutverschmierte Opfergabe der alten Schule, die auf dem Altar der Götter von Venom, Sodom, Motörhead, Hellhammer und Slayer niedergelegt wird.“

Paul Hutchings / The Razorsedge.rocks

„Es ist klar, dass diese Briten diesen Stil mit fieberhafter Hingabe studiert haben, und als Ergebnis ist Baptised In Blasphemy sicher, dass die Hörner hoch erhoben werden für diejenigen, die tief aus dem geschwärzten Thrash-Kelch trinken. Und das sollte jeder sein, soweit es mich betrifft. Dreht es auf elf, kippt das beschissene Bier und knallt eure verdammten Köpfe!!!“ Angrymetalguy.com

Devastator – Baptised in Blasphemy (Re-Issue) – Tracklisting:

1. Howling Night

2. Worship The Goat

3. Hail Death

4. Send Them To Hell

5. Death Slut

6. Spiritual Warfare

7. Baptised In Blasphemy

8. Merciless Onslaught (Re-Recorded)

9. Worship The Goat (Live)*

10. Send Them To Hell (Live)*

11. Death Slut (Live)*

12. Spiritual Warfare (Live)*

13. Howling Night (Live)*

14. Baptised In Blasphemy (Live)*

15. Hail Death (Live)*

* Recorded live at Bloodstock Open Air 2022

Baptised in Blasphemy wurde aufgenommen und produziert von Devastator und Natt Webb in den Rat Cat Studios, Nottinghamshire, UK – Januar 2020 Abgemischt und remastered von Audiomage in den Godhand Studios, Derbyshire, UK – August 2023

Devastator– Line-Up:

T. Nachtghul – Bassgitarre & Leadgesang

R. Amun – Lead-Gitarre

C. W. Wolfgang – Rhythmusgitarre

J. Scarlett – Schlagzeug

Devastator – online:

https://www.facebook.com/devastatoruk

https://www.instagram.com/devastatoruk/