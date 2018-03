“Der Originalspielfilm aus dem Jahre 1986!“

Filmtitel: Murphys Gesetz

Sprachen: Deutsch, Englisch

Untertitel: Deutsch

Laufzeit: ca. 100 Minuten

Genre: Action, Abenteuer

Release: 16.02.2018

Regie: J. Lee Thompson

Link: http://www.capelight.de/murphys-gesetz

Produktion: Capelight Pictures

Schauspieler:

Jack Murphy – Charles Bronson

Arabella McGee – Kathleen Wilhoite

Joan Freeman – Carrie Snodgress

Art Penney – Robert F. Lyons

Frank Vincenzo – Richard Romanus

Jan – Angel Tompkins

Ed Reineke – James Luisi

Dr. Lovell – Janet MacLachlan

Cameron – Lawrence Tierney



Die Produktionsfirma Cannon Films produzierte den Originalfilm im Jahre 1986, das ist nunmehr 32 Jahre her. Inhaltlich ist der Streifen Murphys Gesetz weiter bei den Thrillern einzuordnen, bekommt aber auch eine gute Portion Action ab. Die unvergessene Hauptrolle spielt Charles Bronson, der im August 2003 verstorben ist und Kathleen Wilhoite, die zuletzt in Battle Creek (Fernsehserie) oder The Wrong Side Of Right zu sehen war. Carrie Snodgress, Robert F. Lyons und Richard Romanus treten in Nebenrollen auf.

Der draufgängerische Polizist Jack Murphy (Charles Bronson) kennt seit sechzehn Jahren bei der Mordkommission nur noch seine eigenen Gesetze. Doch als seine Ex-Frau und ihr Liebhaber mit seiner Dienstwaffe getötet werden, sprechen alle Indizien gegen ihn. Als vermeintlicher Mörder wird er von seinen Kollegen verhaftet. Ihm gelingt die Flucht, aber leider nicht ohne Anhang: Die vorlaute Autodiebin Arabella McGee (Kathleen Wilhoite), die mit Handschellen an ihn gefesselt wurde, ist nun unfreiwillig an der Seite des mürrischen Cops. Die Zeit rennt und Murphy kennt nur noch ein Ziel: den wahren Mörder zu finden.

Im Februar wurde Murphys Gesetz von Capelight Pictures als DVD / Blu-ray Bookset auf eine neue Reise geschickt. Weiterhin gilt die FSK 18 des mit weiteren Extras versehenden Thrillers. Neben Audiokommentaren von Hauptdarstellerin Kathleen Wilhoite gibt es für Fans eine Tonspur mit isolierter Filmmusik, den Original- sowie Kinotrailer und ein 24 Seiten starkes Booklet mit coolen, der achtziger Jahre zeitgemäßen Bildern.

Murphys Gesetz Fazit: Murphys Gesetz ist tatsächlich ein Jahr älter als meine Person. In der Vergangenheit mit dem Klassiker noch nicht in Berührung gekommen, feierte der Thriller bei mir in diesem Jahr Premiere. Für eine Produktion von vor drei Jahrzehnten immer noch zu empfehlen. Hart umgesetzt, bleibt die Umsetzung spannend und darf man auch in der jüngsten Zukunft mal auf die Augen bekommen. Alle, die Old School Action Filme lieben, dürfen beim neuen Bookset gerne zugreifen. Die Extras veredeln den Kauf zusätzlich - auch wenn bereits der reine Film jeden Cent wert ist. Für triste Abende, wo man den Kopf nicht permanent einschalten möchte, genau das richtige Kanonenfutter. Rene W. 8 2018-03-21 8 Gesamtwertung Leserwertung: ( 0 Votes) 0.0

