My Sleeping Karma: Schlagzeuger der Band ist verstorben

Steffen Weigand, Ausnahme-Schlagzeuger der Instrumental-Heavy-Psych-Pioniere My Sleeping Karma, ist gestern Morgen verstorben. Er verlor seinen Kampf gegen eine seltene Krebsart.

Die vierköpfige Band, zu deren Gründungsmitgliedern Weigand gehörte, veröffentlichte auf ihren sozialen Netzwerken das folgende, traurige Statement:

„Liebe MSK-Familie,

wir sind am Boden zerstört, euch mitteilen zu müssen, dass unser Bruder Steffen heute Morgen im Kreise seiner Lieben verstorben ist. Unsere Gedanken und unser tiefstes Beileid sind bei seiner Familie.

Wir sind untröstlich und haben im Moment keine Worte mehr.“

Zusammen mit seinen Bandmitgliedern, dem Gitarristen Seppi, dem Bassisten Matte Vandeven und dem Soundboarder Norman Mehren, spielte Steffen eine wesentliche Rolle als einer der einflussreichsten und wichtigsten Künstler in der Welt der Heavy Psychedelia. Sein progressiver Schlagzeugstil prägte vom selbstbetitelten Debüt der Band im Jahr 2006 bis zu ihrem herzzerreißenden Album Atma (2022) ein ganzes Genre.

Sebastian Münch, A&R von My Sleeping Karma bei Napalm Records, äußert sich im Namen der Plattenfirma und des gesamten Teams hinter der Band: „Wir sind zutiefst betrübt zu erfahren, dass Steffen Weigand, Schlagzeuger unserer Band My Sleeping Karma, gestern verstorben ist. Steffen war ein wunderbarer Mensch, Freund und ein Genie am Schlagzeug. Wir werden ihn unendlich vermissen. Wir senden unsere Gedanken und unser tiefstes Beileid an seine Familie, seine Bandmitglieder und seine Angehörigen.“

