The Raven Age: brandneue Single „Forgive And Forget“ veröffentlicht

Mit zwei brillanten Alben – Conspiracy aus dem Jahr 2019 und ihrem Debüt Darkness Will Rise aus dem Jahr 2017 – haben sich The Raven Age einen Namen als eine der besten Bands des modernen britischen Metals gemacht und wurden von Kritikern auf der ganzen Welt gelobt, hatten einen Top-40-Hit in den USA und wurden weltweit über 75 Millionen Mal gestreamt. Sie haben außerdem über 400 Shows in 38 Ländern gespielt.

Nächsten Monat erscheint ihr drittes Studioalbum Blood Omen über Music For Nations/Sony Music, und die fünf Musiker haben gerade ihre brandneue Single veröffentlicht, eine marodierende Metal-Hymne namens Forgive And Forget, begleitet von einem weiteren epischen Blockbuster-Video.

Forgive And Forget stürmt mit einem brennenden Leadgitarren-Riff los und ist ein Genre-definierender, eingängiger Song, der jedoch die für die Band typische Ambition und Härte aufweist. „Es geht darum, alte Dämonen loszulassen und nicht zuzulassen, dass unerwünschte Erinnerungen deine Zukunft bestimmen“, erklärt Leadgitarrist und Songschreiber George Harris.

Das Video im Tarantino-Stil – gedreht in der Westernstadt Laredo – wurde wiederum von der Band selbst konzipiert, produziert und gedreht. „Wir wollten mit Forgive And Forget etwas ganz anderes ausprobieren“, sagt Sänger Matt James. „Wir wollten an unsere beiden letzten Singles Serpents Tongue und Parasite anknüpfen, mit dem Horror-Vibe, aber mit einem neuen Dreh… und um zu sehen, wie weit wir es treiben können! Cowboys und Zombies fühlten sich definitiv nach etwas Einzigartigem an, und wir haben die perfekte Location gefunden, um das zu realisieren!“

Der kreative Ehrgeiz, der in dem Video zu sehen ist, zeigt sich auch auf dem kommenden Album Blood Omen, auf dem die Band alles weiter treibt als je zuvor. Die Refrains sind wie gemacht für Arenen, die Riffs sind straff, direkt und gehen direkt ins Mark, und dieses Mal konnte die Band endlich ihre Ambitionen verwirklichen, echte Streicher einzusetzen. „Einem Streichquartett zuzusehen, das zu unseren Songs spielt, war eine ganz neue Erfahrung“, sagt George. „Sie haben alles einfach dramatischer gemacht.“

The Raven Age arbeiteten mit der bekannten britischen Cellistin und Arrangeurin Audrey Riley (Foo Fighters, Muse, Coldplay) in den Institute of Contemporary Music Performance Studios in London. Der langjährige Produzent Matt Hyde (Slipknot, Machine Head, Bullet For My Valentine) nahm die Platte auf, und das abschließende Mastering wurde in die geschätzten Hände von Mika Jussila bei Finnvox (Nightwish, Children of Bodom, HIM) gelegt.

The Raven Age haben eine große musikalische Bühne geschaffen, auf der sich das Konzept des Albums abspielt und die Geschichte des Rabenkönigs fortführt, die sich seit Darkness Will Rise entwickelt hat. Und sie werden die gleiche große Leidenschaft und Kraft an den Tag legen, wenn sie dieses Jahr auf Konzertbühnen in Großbritannien und Europa auftreten.

The Raven Age sind derzeit mit Iron Maiden auf Tour und spielen in diesem Sommer auf einigen der größten Rock- und Metal-Festivals. Im Herbst gehen sie auf ihre eigene große Headline-Tour.

The Raven Age Tourdaten 2023

Juni

7th – Bergen, Koengen *

9th – Sölvesborg, Sweden Rock

11th – Leipzig, Quarterback Immobilien Arena *

13th – Krakow, Tauron Arena *

14th – Krakow, Tauron Arena *

15th – Dessel, Graspop

19th – Zurich, Hallenstadion *

21st – Hannover, Zag Arena *

23rd – Czech Republic, Basinfirefest

24th – Switzerland, Heavy Load Festival

Juli

8th – London, O2 Arena *

11th – Amsterdam, Ziggo Dome *

13th – Antwerp, Sportpaleis *

15th – Milan, Return Of The Gods Festival

18th – Barcelona, Palau Sant Jordi *

20th – Murcia, Estadio Enrique Roca *

22nd – Bilbao, Bizkaia Arena Bec! *

25th – Dortmund, Westfalenhalle *

29th – Frankfurt, Festhalle *

31st – Munich, Olympiahalle

August

1st – Lake Velenje, Metal Days Festival

2-5th – Wacken Open Air Festival

*Support für Iron Maiden

Headline Tour

Oktober

12th – Krakow, Kamienna 12

15th – Helsinki, On The Rocks Club

17th – Stockholm, Nalen Klubb

18th – Copenhagen, Pumpehuset

20th – Berlin, Badehaus

22nd – Prague, Futurum

24th – Hannover, Musikzentrum

25th – Uden, Del Pul

27th – Paris, La Maroquinerie

29th – Milan, The Legend Club

30th – Zurich, The Plaza

31st – Munich, Strom

November

2nd – Dortmund, FZW

3rd – Antwerp, Kavka

5th – London, Lafyette

7th – Manchester, Academy 3

8th – Glasgow, Attic

10th – Dublin, Academy 2

11th – Belfast, Limelight 2

13th – Birmingham, Asylum

15th – Bristol, Exchange

Blood Omen kann hier vorbestellt werden und erscheint in verschiedenen Formaten, darunter transparentes rotes Vinyl, eine Standard-Jewel-Case-CD, eine Deluxe-Hardcover-CD mit exklusivem Artwork und eine Deluxe-LP-Version, gepresst auf schwarzem und rotem Splatter-Vinyl in einer Gatefold-Verpackung mit zusätzlichem und exklusivem Artwork.

Die Trackliste zu Blood Omen findet ihr im Time For Metal Release-Kalender: (Vollansicht hier)

Neben den Albumformaten und Konzerttickets gibt es auch exklusives Album-Merchandise über den offiziellen Store der Band zu kaufen – https://www.theravenage.com/

The Raven Age online:

Website | Facebook | Instagram