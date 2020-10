Necrotted: veröffentlichen „Operation: Mental Castration“ am 19. März 2021

Die süddeutsche Death-Metal-Brigade Necrotted kündigen den Release ihres neuen Studioalbums an. Operation: Mental Castration wird am 19. März 2021 via Reaper Entertainment veröffentlicht.

Zudem enthült die Band bereits das von 3D-Sesigner Robin Schmidtke illustrierte Cover-Arwork.

Die Band kommentiert:

„Das Artwork visualisiert perfekt das durchdachte lyrische Konzept des Albums, das die Auswirkungen von systemischen sozialen und ökonomischen Zwängen auf ein Individuum thematisiert, und passt zudem zur finsteren und grausamen musikalischen Atmosphäre.“

Necrotted überzeugt mit einer brutalen Mischung: Gewaltige Gitarrenriffs und rasende Blastbeats treffen auf stampfende Slam-Parts und eingängige Refrains, die durch tiefen, brutalen Gesang präsentiert werden. Im Laufe der Jahre sind die fünf Jungs zu einem Markenzeichen für knallharten und wilden Death Metal geworden.

Bereits vor einigen Tagen, hat die Band ihre große Europa-Tour Operation: Radiation Tour 2021 mit Cytotoxin, Extermination Dismemberment und Distant angekündigt.

Verpasst auf keinen Fall das brutalste Tour-Paket des Jahres:

26.03. DE – Weinheim

27.03. FR – Lyon

28.03. FR – Paris

29.03. BE – Diest

30.03. NE – Rotterdam

31.03. DE – Oberhausen

01.04. DE – Hamburg

02.04. DE – Berlin

03.04. DE – Leipzig

04.04. DE – Aalen

05.04. DE – München

06.04. CZ – Brno

07.04. AT – Wien

08.04. SK – Bratislava

09.04. AT – Kärnten

10.04. CH – Bern

Weitere Infos gibt es in Kürze! Seid gespannt!