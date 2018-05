Freitag: 24.08.2018

– Sick Of It All

– Kadavar

– Audrey Horne

– Deserted Fear

– Warbringer

– Counterparts

– tba

Samstag: 25.08.2018

– Samael

– Orden Ogan

– The Black Dahlia Murder

– DevilDriver

– Metal Inquisitor

– P.O.Box

– Denyal

– tba

Du hast noch keine Eintrittskarte fürs NOAF? Dann folge diesem Link zu unserem Tickektvorverkauf und feiere mit uns und tausenden anderer Metalheads zu insgesamt 15 Bands wie Sick Of It All, Kadavar, DevilDriver, Orden Ogan, Deserted Fear, Metal Inquisitor, P.O. Box, Denyal und vielen mehr!

Get your tickets now: http://www.noaf.de/shop/index.php?page=product&info=456