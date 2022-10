Nova Rock 2023: neue Acts bestätigt

Neuigkeiten vom Nova Rock! Die Veranstalter haben neue Acts aus dem Hut gezaubert:

„Obwohl die erste Line-Up Phase noch nicht lange her ist, legen wir schon nach. Euer Feedback zu unseren ersten bestätigten Bands war großartig. Wir merken, dass eure Vorfreude jetzt schon riesig ist!

Natürlich ist das für uns kein Grund sich auszuruhen, sondern erst recht Anlass, die Spannung hochzuhalten!

Are you ready? Techno/Elektro-Genrekünstler The Prodigy und die Metal-Größen Disturbed beehren 2023 das Nova Rock! Auch die Vorreiter des Symphonic Metal, Nightwish mit Sängerin Floor Jansen, wurden frisch bestätigt und sind eines der Highlights am letzten Festivaltag.

Deathcore Fans kommen bei Lorna Shore voll auf ihre Kosten! Mit Bury Tomorrow, Meshuggah und Avatar reihen sich weitere erstklassige Metal Bands in unser Line-Up ein. Rock Band Simple Plan bringt ihre Klassiker wie I’m Just A Kid und I’d Do Anything mit auf die Felder und bei In Extremo dürfen wir uns auf mittelalterlichen Metal freuen.

Rap Musik kommt auch nicht zu kurz: Marteria und Pöbel Mc vertreten ihr Genre am Nova Rock.

Wir sind zudem begeistert, die schwedische, vollständig weibliche Rock/Metal Band Thundermother begrüßen zu dürfen!

Die zweite Line-Up Phase wird mit Asking Alexandria, The Hu, Blind Channel, Takida, All Faces Down, Funeral For A Friend und Schmutzki vervollständigt.

Wir freuen uns!

Tagesticket-Update

Die Nachfrage an Tagestickets ist groß – ab sofort sind die Early Bird Tages-Tickets verfügbar! Bis zum 02.11. (09:00) könnt ihr die ermäßigten Karten kaufen, dann folgt die nächste Preisstufe. Früh dran sein lohnt sich!

Alle Ticketkategorien verkaufen sich im Rekordtempo, also schnell sein und auf oeticket oder in den Raiffeisenbanken Österreichs (Ermäßigung für Raiffeisen Club-Mitglieder) Karten sichern!“

https://www.facebook.com/novarock

https://www.novarock.at/