Nuclear Blast: witziges Vinyl-Gewinnspiel mit Josh Barnett’s Bloodsport – heute bis 17 Uhr

An diesem Samstag findet das wohl härteste Event im professionellen Wrestling, Josh Barnett’s Bloodsport 5 live auf www.bloodsport.watch statt. Den Soundtrack zu dieser Symphonie der Zerstörung liefert Sylosis Mastermind Josh Middleton. Headliner des Abends wird der Kampf zwischen Pro-Wrestling Dämon und AEW Star Jon Moxley vs. Davey Boy Smith Jr, Sohn der WWE Legende, The British Bulldog, sein.

Er sagt: „Als ich von Josh Barnett gefragt wurde, ob ich ihm dabei helfen kann, neue Musik für Bloodsport zu schreiben, war ich zwar sehr erstaunt, aber auch sehr begeistert. Josh (Barnett) kennt seinen Metal bis ins klenste Detail, daher war es eine riesige Freude mit seinen Vorlieben und Einflüssen zu arbeiten, Dinge zu kombinieren und in eine neue Form zu gießen. Es war mir eine Freude und wir hoffen, dies bald wieder ermöglichen zu können!“

Josh Barnett über die Kooperation:

„Mit einem derart talentierten Künstler wie Josh von Sylosis zu arbeiten, ist unglaublich – vor allem, wenn du normalerweise so eine Möglichkeit zur Zusammenarbeit nicht hast. Ich habe das große Glück, in Vergangenheit auch mit Joel von Toxic Holocaust an Projekten für mich zu arbeiten und viele Freunde im Metal-Business zu haben. Die Dankbarkeit und Wertschätzung dafür, dass jemand wie Josh sich dazu bereiterklärt, für mich etwas zu schreiben, ist unglaublich. Diese Chance bekommt nicht jeder.“

Um in die richtige Stimmung für diese Fight Night zu kommen, schließt sich Nuclear Blast mit Josh Barnett’s Bloodsport zusammen, um vier verschiedene Vinyle von Behemoth, Sylosis, Kreator und Slayer zu verlosen.

Um Teil eines der am heißesten erwarteten Wrestling Events im Jahr 2021 zu werden, müsst ihr nur euren inneren Wrestlinghelden wecken!

Die Teilnahmebedingungen im Detail:

Schießt ein Foto in eurer besten Metal Wrestling Pose! Ladet das Bild in eurem Instagram Feed hoch und tagged @nuclearblastrecords und @joshbarnettsbloodsport Nutzt den Hashtag #nuclearblastbloodsport

Der Gewinner wird per Zufallsprinzip am Freitag, den 19. Februar, 17.00 CET, ausgewählt werden – also haltet euch ran!

Josh Barnett’s Bloodsport 5 findet am Samstag, den 20. Februar um 7PM EST / 6PM CST / 4PM PST / 12AM GMT / 1AM CET statt.

Der Stream ist auf Abruf bis zum 22. März, 11:59PM EST, verfügbar.

Quelle: Nuclear Blast GmbH