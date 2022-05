Name: Ozzy Osbourne – The Ultimate Gin

Herkunftsland: Schweden

Art des Getränks: Gin

Firma: Brands For Fans

Jahrgang: entfällt

Link: https://brandsforfans.com/

Abfüllmenge: 700 ml

Volumenprozent Alkohol: 47,0 %

Preis: 35,90 Euro

Online-Shop: https://brandsforfans.com/de/produkt/ozzy-osbourne-the-ultimate-gin/

Der Ozzy Osbourne – The Ultimate Gin steht seit Ende März in Europa für alle Anhänger über Brands For Fans bereit. Doch was kann die Spirituose des Prince Of Darkness? Der schwedische Hersteller hat für das Design eine schlichte Flasche gewählt und setzt ausschließlich auf das Konterfei des Kultsängers, welches mit einem edlen Schriftzug abgerundet wird. Unter seinem Deckmantel möchte es der 74 Jahre alte Rocker noch mal ordentlich krachen lassen. Produziert im klassischen London Dry Gin Stil legt der The Ultimate Gin seinen Fokus auf alle Geschmacksnoten, die dieser traditionellen Form gerecht werden. Mit 47 % Volumenprozent Alkohol dreht der in hochwertigen Destillationsanlagen gebrannte Tropfen auf.

Prädestiniert für unsere Rubrik Metaldrinks fühlen wir jetzt dem Ozzy Osbourne – The Ultimate Gin auf den Zahn. Der vielseitige Geruch führt uns in ein komplexes Muster aus Gin-typischem Aroma mit Wacholder, Zitrus und weiteren Kräutern. Der Geschmack bleibt dabei sehr gut ausbalanciert und kann vor allem in seiner Deutlichkeit punkten. Der eher standardmäßige Geruch lässt den doch deutlich gestärkten Gaumenschmaus nicht auf Anhieb vermuten. Die unterscheidbaren Noten von Wacholder, ein wenig Zitrus und Spuren von Kräutern liegen locker auf der Zunge und können auch für einen erfolgreichen Abgang sorgen. Weicher als jede Fledermaus und vollmundiger als jegliche billige Gin Discounter Ware hat Herr Osbourne einen guten Geschmack – nicht nur, wenn es um Heavy Metal geht, sondern auch um Gin.